С космодрома Восточный запущена ракета "Союз-2.1б". Посмотрите космическое видео

Российская ракета "Союз-2.1б" вывела разгонный блок "Фрегат" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb на суборбитальную траекторию.
Она стартовала с космодрома Восточный в понедельник в 01.14 мск. На завершение миссии необходимо около 4 часов. Сначала аппараты отделятся группами, а после самостоятельно выйдут в рабочие точки благодаря своим двигателям.
Запуск посвящен 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Это второй старт "Союза-2" с Восточного в этом году. Первый состоялся 25 марта.
Сейчас на орбите находятся уже 146 спутников OneWeb, а после окончания операции их число увеличится до 182. К 2022 году OneWeb собирается обеспечить высокоскоростной доступ в интернет для людей по всему миру за счет полного охвата поверхности Земли.