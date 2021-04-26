Фильм "Земля кочевников" взяла "Оскар" в категории "Лучший фильм года". Кто еще забрал статуэтку в 2021 году, рассказываем
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Фильм "Земля кочевников" взяла "Оскар" в категории "Лучший фильм года". Кто еще забрал статуэтку в 2021 году, рассказываем

10:35:204/26/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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И это далеко не последняя награда за этот фильм.

Фильм собрал ни один Оскар


В воскресенье, 25 апреля, на вокзале Union Station в центре Лос-Анджелеса 93-я американская киноакадемия вручила премии «Оскар». Трансляцию церемонии вручения награды киноакадемии США ведет телеканал ABC. Основными темами вечера стали пандемия, противостояние различным формами ксенофобии и ущемление полицией прав афроамериканцев. Политика поднималась крайне редко и в основном не внутренняя. Итак, кто поулчил награды и за что:

Лучший фильм: "Земля кочевников"

Лучшая мужская роль: Энтони Хопкинс, "Отец"

Лучшая женская роль: Фрэнсис Макдорманд, "Земля кочевников"

Лучший анимационный фильм: "Душа"

Лучшая режиссура: "Земля кочевников", Хлоя Чжао

Лучшая мужская роль второго плана: Даниэль Калуйя, "Иуда и чёрный Мессия"

Лучшая женская роль второго плана: Юн Ё Чжон, "Минари"

Лучший оригинальный сценарий: "Девушка, подающая надежды", Эмералд Феннелл

Лучшая музыка к фильму: "Душа"

Лучшие визуальные эффекты: "Довод"

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