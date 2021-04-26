Фильм "Земля кочевников" взяла "Оскар" в категории "Лучший фильм года". Кто еще забрал статуэтку в 2021 году, рассказываем

В воскресенье, 25 апреля, на вокзале Union Station в центре Лос-Анджелеса 93-я американская киноакадемия вручила премии «Оскар». Трансляцию церемонии вручения награды киноакадемии США ведет телеканал ABC. Основными темами вечера стали пандемия, противостояние различным формами ксенофобии и ущемление полицией прав афроамериканцев. Политика поднималась крайне редко и в основном не внутренняя. Итак, кто поулчил награды и за что:
Лучший фильм: "Земля кочевников"
Лучшая мужская роль: Энтони Хопкинс, "Отец"
Лучшая женская роль: Фрэнсис Макдорманд, "Земля кочевников"
Лучший анимационный фильм: "Душа"
Лучшая режиссура: "Земля кочевников", Хлоя Чжао
Лучшая мужская роль второго плана: Даниэль Калуйя, "Иуда и чёрный Мессия"
Лучшая женская роль второго плана: Юн Ё Чжон, "Минари"
Лучший оригинальный сценарий: "Девушка, подающая надежды", Эмералд Феннелл
Лучшая музыка к фильму: "Душа"
Лучшие визуальные эффекты: "Довод"