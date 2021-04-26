В Бердске женщина за рулем Renault Sandero сбила старушку 79 лет на парковке по ул. Вокзальной
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В Бердске женщина за рулем Renault Sandero сбила старушку 79 лет на парковке по ул. Вокзальной

10:42:184/26/2021Фото: ГИБДД по НСО
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Пенсионерку госпитализировали в горбольницу.

Инцидент произошел днем
Об очередном ДТП, которое произошло в Бердске, сообщает ГИБДД по Новосибирской области. Так, 25 апреля женщина за рулем Рено Сандеро, ехала по парковке со стороны дома №2/4 в сторону дома №2/2 по ул. Вокзальной. В какой-то момент она наехала на пешехода, стоящего на проезжей части. Сообщается, что пострадавшая 79 лет госпитализирована с переломом в ЦГБ Бердск.
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