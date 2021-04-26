Аномально холодную погоду на майские праздники-2021 предрекли синоптики в Москве и Сибири

В минувшую пятницу, 23 апреля, президент России Владимир Путин обрадовал россиян своим новым указом. Он объявил выходными днями с 1 мая по 10 мая включительно. Многие сибиряки начали планировать отдых на столь длительные каникулы. Какой же будет майские выходные, рассказываем.
Погода в Москве
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире телеканала "Звезда" огорчил многих жителей столицы. По его словам, погода не порадует москвичей. На майские праздники прогнозируется повышение температуры воздуха, но преимущественно в темное время суток от +1 до +6 градусов. Днем же метеоролог предрек +10, +15 градусов с высокой вероятностью дождей. При этом до 7 мая в Москве будут лить дожди. Очевидно, что 9 мая пройдёт в более комфортных погодных условиях - за окном будет +14, но без ливней.
Погода в Новосибирске и Бердске
Не порадует погода на майские праздники и сибиряков. Согласно прогнозу Gismeteo, 1 мая в Новосибирске и Бердске будет лить дождь и дуть сильный ветер. При этом столбик термометра поднимется до +10 градусов днем. Отмечается, что порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду.
Самым теплым днем окажется среда, 5 мая. В этот день воздух прогреется до +18 градусов. Но дожди никуда не исчезнут.