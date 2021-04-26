Аномально холодную погоду на майские праздники-2021 предрекли синоптики в Москве и Сибири
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Аномально холодную погоду на майские праздники-2021 предрекли синоптики в Москве и Сибири

11:19:214/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Самым теплым днем окажется среда, 5 мая. В этот день воздух прогреется до +18 градусов. Но дожди никуда не исчезнут.

Погода испортится уже с 27 апреля
Погода испортится уже с 27 апреля


В минувшую пятницу, 23 апреля, президент России Владимир Путин обрадовал россиян своим новым указом. Он объявил выходными днями с 1 мая по 10 мая включительно. Многие сибиряки начали планировать отдых на столь длительные каникулы. Какой же будет майские выходные, рассказываем.

Погода в Москве

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире телеканала "Звезда" огорчил многих жителей столицы. По его словам, погода не порадует москвичей. На майские праздники прогнозируется повышение температуры воздуха, но преимущественно в темное время суток от +1 до +6 градусов. Днем же метеоролог предрек +10, +15 градусов с высокой вероятностью дождей. При этом до 7 мая в Москве будут лить дожди. Очевидно, что 9 мая пройдёт в более комфортных погодных условиях - за окном будет +14, но без ливней.


Погода в Новосибирске и Бердске

Не порадует погода на майские праздники и сибиряков. Согласно прогнозу Gismeteo, 1 мая в Новосибирске и Бердске будет лить дождь и дуть сильный ветер. При этом столбик термометра поднимется до +10 градусов днем. Отмечается, что порывы ветра могут достичь 15 метров в секунду.

Самым теплым днем окажется среда, 5 мая. В этот день воздух прогреется до +18 градусов. Но дожди никуда не исчезнут.

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веснапрогноз погодымайские выходные
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От редакции

Какие планы на выходные с 1 по 10 мая?

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