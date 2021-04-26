Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Мнение актера
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Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Мнение актера

1:32:104/26/2021Фото: Сообщество «ВКонтакте»
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Зачинщиком конфликта стал пьяный Антипов. Но имеет место и другая версия – виновником инцидента всё же был Паль, который был пьян.

СМИ сообщили, что Паль избил экс-игрока ЦСКА Кевина Антипова


Александр Паль отрицает информацию журналистов о том, что он с друзьями подрался с 25-летним экс-хоккеистом ЦСКА Кевином Антиповым.

- Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые, — добавил актер.

По информации «Лайфа», зачинщиком конфликта стал пьяный Антипов. Но имеет место и другая версия – виновником инцидента всё же был Паль, который был пьян. В ситуации будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

Уточним, накануне СМИ сообщили, что 23 апреля вместе с друзьями актер избил экс-игрока ЦСКА Кевина Антипова. После этого спортсмен подал заявление в полицию, а Паль был задержан. У хоккеиста выявили тяжелые травмы, в том числе перелом нижней челюсти.

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