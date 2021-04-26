Летние каникулы 2021: Новые даты отдыха школьников из-за майских праздников назвал министр в Новосибирске и Бердске

Министр образования региона Сергей Федорчук сообщил, что летние каникулы у школьников начнутся позже из-за коронавируса и майских праздников.
Майские праздники внезапно превратились для учеников школ в каникулы, поэтому несколько дней учебы они потеряют. В связи с этим муниципалитетам необходимо внести изменения в учебные планы. Учитывая, что зимние каникулы продлили из-за коронавируса, школьников отпустят на летний отдых позже, чем обычно.
- В мае четыре рабочих дня у нас выпадает. Возможно, придется в наши документы внести изменения, связанные с окончанием учебного года. Но это в основном коснется не выпускных классов, – сказал министр образования области.