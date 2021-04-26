Кусок арматуры торчит из пешеходного перехода в Бердске: Когда отремонтируют ул. Спортивную, ответил чиновник
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Кусок арматуры торчит из пешеходного перехода в Бердске: Когда отремонтируют ул. Спортивную, ответил чиновник

3:29:264/26/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Вся дорога по улице Ленина по направлению к центру представляет собой разбитое дорожное полотно практически без сантиметра ровного асфальта - ямы, провалы и сколы.

Огромная яма на въезде на улицу Ленина


На въезде в город на перекрестке улиц Спортивная и Ленина прямо на пешеходном переходе огромная яма. Въезжающие в город машины в страхе за колеса жмутся к тротуару. Как говорится, местные автолюбители знают, а вот гости нашего города влетают в яму на полном ходу с поворота. Машина подскакивает. Хорошо ещё, если не попали на торчащую в яме арматуру - не пробито колесо. Дальше вся дорога по улице Ленина по направлению к центру представляет собой разбитое дорожное полотно практически без сантиметра ровного асфальта - ямы, провалы и сколы. Машины выбирают опасную траекторию движения - выезжают на встречку, едут по обочине.

- Пока планы по ремонту дорог составляются. Проблему на улице Ленина я знаю, решаем, что будем делать, к сожалению, ограничены в средствах. Я бы с удовольствием отремонтировал все дороги в Бердске, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" дорожную проблему на участке улицы Ленина директор УЖКХ Бердска Максим Совбанов.

В яме торчит кусок арматуры - берегите колеса
Асфальт на улице Ленина весь в ямах
Проехать по улице Ленина в районе 18 и 21 квартала очень непросто - дороги нет

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