Кусок арматуры торчит из пешеходного перехода в Бердске: Когда отремонтируют ул. Спортивную, ответил чиновник

На въезде в город на перекрестке улиц Спортивная и Ленина прямо на пешеходном переходе огромная яма. Въезжающие в город машины в страхе за колеса жмутся к тротуару. Как говорится, местные автолюбители знают, а вот гости нашего города влетают в яму на полном ходу с поворота. Машина подскакивает. Хорошо ещё, если не попали на торчащую в яме арматуру - не пробито колесо. Дальше вся дорога по улице Ленина по направлению к центру представляет собой разбитое дорожное полотно практически без сантиметра ровного асфальта - ямы, провалы и сколы. Машины выбирают опасную траекторию движения - выезжают на встречку, едут по обочине.
- Пока планы по ремонту дорог составляются. Проблему на улице Ленина я знаю, решаем, что будем делать, к сожалению, ограничены в средствах. Я бы с удовольствием отремонтировал все дороги в Бердске, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" дорожную проблему на участке улицы Ленина директор УЖКХ Бердска Максим Совбанов.