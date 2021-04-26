Домашний тиран зарезал среди бела в магазине свою жену. Бить начал сразу после свадьбы
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Домашний тиран зарезал среди бела в магазине свою жену. Бить начал сразу после свадьбы

8:00:154/26/2021Фото: ИА Запад24
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Пытаясь оправдать свой поступок, рецидивист обвинил жену в аморальном поведении. По словам знакомой погибшей Ольги, уже на второй день после свадьбы муж грозился забить ее молотком до смерти.

Муж-рецидивист зарезал супругу в магазине


23 апреля в Назарово Красноярского края среди бела дня произошло убийство. В магазин «Комфорт», в котором работала женщина, пришел ее муж с ножом и нанес ранение в область шеи, которое стало смертельным.

31-летний Игорь Бутько после совершения преступления сдался в руки полиции и признался в убийстве. Очевидцы отметили неадекватное состояние преступника во время ссоры, которая предшествовала убийству. Возможно, что он находился под воздействием алкогольных или наркотических средств.

Ранее Бутько уже был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Сейчас ему вменяется статья за убийство и грозит до 15 лет колонии.

Ольга и Игорь познакомились, когда стали работать в одном магазине. Женщина на тот момент была замужем и решила уйти от первого мужа, чтобы строить новые отношения. По словам знакомой Ольги, уже на второй день после свадьбы молодой муж грозился забить ее молотком до смерти.

На протяжении недолгой семейной жизни, Игорь часто распускал руки и избивал жену. За две недели до трагедии Ольга выгнала тирана из дома, и преступник страшным способом решил отомстить за нанесенную обиду.

В соцсети у Бутько размещен слоган: «Ваша жизнь моя игра!», пишет ИА Запад24.

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убийствонождети
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