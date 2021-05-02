Закладчика наркотиков задержали с поличным в Бердске: Он прятал в тайниках героин
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Закладчика наркотиков задержали с поличным в Бердске: Он прятал в тайниках героин

12:37:295/2/2021Фото: ГУ МВД по НСО
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Всего полицейские обнаружили у 42-летнего бердчанина почти 9 граммов наркотического вещества - в карманах и тайниках, устроенных в Микрорайоне. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Распространителя наркотиков задержали с героином

В Бердске сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили 2 мая в управлении МВД по Новосибирской области.

Задержание произошло еще 16 апреля, уточнили в полицейском ведомстве. Это случилось у одного из домов в Микрорайоне Бердска. 42-летний ранее неоднократно судимый бердчанин прятал тайники-закладки. За этим занятием его и застали стражи порядка.

В ходе личного досмотра у него изъяли героин массой 6,96 грамма.

-Позже в ходе обследования участка местности сотрудниками полиции было обнаружено три тайника-закладки с наркотическим cредством — героин, общей массой 1,59 грамма. Всего из незаконного оборота изъято 8,55 грамма наркотиков, - рассказали подробности в региональном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ -«Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Суд арестовал задержанного. Он проведет в СИЗО по меньшей мере 2 месяца.

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От редакции

Искоренять зло каленым железом?

    Аноним, 2 мая 2021 2:45:07
    Вот мразь...
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