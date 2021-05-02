Закладчика наркотиков задержали с поличным в Бердске: Он прятал в тайниках героин

В Бердске сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили 2 мая в управлении МВД по Новосибирской области.
Задержание произошло еще 16 апреля, уточнили в полицейском ведомстве. Это случилось у одного из домов в Микрорайоне Бердска. 42-летний ранее неоднократно судимый бердчанин прятал тайники-закладки. За этим занятием его и застали стражи порядка.
В ходе личного досмотра у него изъяли героин массой 6,96 грамма.
-Позже в ходе обследования участка местности сотрудниками полиции было обнаружено три тайника-закладки с наркотическим cредством — героин, общей массой 1,59 грамма. Всего из незаконного оборота изъято 8,55 грамма наркотиков, - рассказали подробности в региональном управлении МВД.
Возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ -«Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Суд арестовал задержанного. Он проведет в СИЗО по меньшей мере 2 месяца.