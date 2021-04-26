В регионе стартовало голосование за объекты благоустройства в 2022 году по нацпроекту
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В регионе стартовало голосование за объекты благоустройства в 2022 году по нацпроекту

5:34:454/26/2021Фото: Хорошо благоустраивают город?
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Сегодня в регионе стартовало всероссийское рейтинговое голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В регионе стартовало голосование за объекты благоустройства в 2022 году по нацпроекту



26 апреля представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, проектной дирекции МинЖКХ, муниципальных образований, экспертного сообщества и общественники обсудили реализацию проектов благоустройства в рамках нацпроекта.

В ходе семинара-совещания, которое объединило более 100 участников, обсуждались накопленный опыт в реализации проектов благоустройства, современные нормы и правила, а также технические новации в обустройстве общественных пространств.

«С каждым годом у нас увеличивается количество благоустраиваемых общественных пространств, в этом году их уже 70. У нас имеется возможность реализовывать масштабные и интересные проекты. Для этого муниципальным образованиям необходимо активнее принимать участие во Всероссийском конкуре лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В прошлом году в этом конкурсе победили три города – Купино, Карасук и Куйбышев, каждый из которых получил 70 млн рублей федеральных средств на заявленные проекты. Как показывает опыт других регионов, мы можем расширить количество победителей конкурса до 5-7 ежегодно. С этой целью в том числе на уровне Минстроя России сейчас обсуждается предложение о том, чтобы в конкурсе могли принимать участие не только города и исторические поселения, но и рабочие поселки, т.е. большинство наших районных центров смогут стать участниками этого конкурса», – заявил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов в ходе совещания.

Отдельное внимание на мероприятии было уделено привлечению жителей региона к голосованию за объекты благоустройства 2022 года. Голосование стартовало сегодня, 26 апреля, на единой платформе и продлится до 30 мая.

Жителям Новосибирской области предложено выбрать из 41 объекта благоустройства, расположенных в 28 населенных пунктах региона. Голосования по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта, проведут 9 населенных пунктов: г. Барабинск, г. Искитим, г. Куйбышев, г. Карасук, г. Тогучин, г. Каргат, р.п. Краснообск, р.п. Мошково, р.п. Чаны.

Голосование за дизайн-проекты благоустройства общественных пространств, проводят 11 муниципальных образований: г. Бердск, г. Татарск, р.п. Чистоозерное, Усть-Таркский сельсовет, г. Обь, г. Болотное, р.п. Колывань, г. Купино, Кыштовский сельсовет, г. Черепаново, г. Чулым.

Голосование за название общественных пространств пройдет на территории 8 муниципалитетов: р.п. Ордынское, р.п. Кольцово, Здвинский сельсовет, Убинский район, р.п. Коченево, р.п. Колывань, р.п. Маслянино, р.п. Сузун.

Накануне голосования в городах и поселках региона прошел Всероссийский субботник. Особое внимание было уделено уборке общественных пространств, планируемых к благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проголосовать за общественные территории, дизайн-проекты и названия сможет каждый гражданин России старше 14 лет, авторизовавшись через сайт Госуслуг или по номеру телефона.

По вопросам участия в голосовании можно обратиться на федеральную «горячую линию» 8-800-600-20-13 и по почте hotline@gorodsreda.ru. В Новосибирской области действует единый телефон 8 (383) 296-52-99. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00.


Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области

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