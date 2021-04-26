Расписание богослужений и освящения куличей 1 и 2 мая на Пасху-2021 в храмах Бердска
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Расписание богослужений и освящения куличей 1 и 2 мая на Пасху-2021 в храмах Бердска

10:54:204/26/2021Фото: Flickr
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В бердских храмах будут праздновать с соблюдением всех санитарных норм, как указал митрополит Никодим.

Пасха
И в 2021 году жителям Бердска придется освящать куличи в масках


2 мая 2021 года для христиан наступит главный праздник — Пасха Господня. К ней тщательно готовятся верующие, которые соблюдали Великий Пост и ждут наступления Светлого Христова Воскресения. В трех храмах Бердска пройдут пасхальные службы.

1 мая, Великая суббота

Преображенский кафедральный собор

07:30 – Часы. Вечерня и Божественная Литургия.
23:30 – Пасхальная Полунощница.

Сретенский храм

07:30 - Часы. Вечерня и Божественная Литургия.
15:00-18:00 -  Освящение куличей и яиц.
20:00 – Чтение Деяний святых апостолов.
23:30 - Пасхальная Полунощница.

Богоявленский храм

08:00 – Божественная Литургия св. Василия Великого
15:00-18:00 - Освящение куличей и яиц.
23:30 - Пасхальная Полунощница.

2 мая, Светлое Христово Воскресение – Пасха Господня

Преображенский кафедральный собор

00:00 – Пасхальная Утреня и Божественная Литургия.
09:00 - Божественная Литургия.
16:00 – Пасхальная вечерня.

Сретенский храм

00:00 – Крестный ход. Божественная литургия.
03:00-11.00 - Освящение куличей и яиц.
16:00 - Пасхальная вечерня.

Богоявленский храм

00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная Литургия. Освящение куличей и яиц.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим призывал на официальном сайте новосибирской епархии служителей храмов и прихожан к соблюдению санитарных норм во время богослужений:

«В связи с сохраняющейся высокой угрозой распространения коронавирусной инфекции напоминаю о необходимости соблюдения всех противоэпидемиологических норм, изложенных в «Инструкции для настоятелей приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции», утвержденной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области».

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