Расписание автобусов до кладбища на Радоницу-2021 в Бердске: В родительский день 11 мая, а также 8 и 9 числа
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Расписание автобусов до кладбища на Радоницу-2021 в Бердске: В родительский день 11 мая, а также 8 и 9 числа

8:27:064/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Льготы для граждан будут сохранены. Всех пассажиров просят соблюдать масочный режим.

Автобус пойдет на бердское кладбище


В Бердске власти решили пустить автобусы до городского кладбища не только на Радоницу, но и заранее, чтобы горожане смогли навести порядок на могилах усопших родственников.

Начальник транспортного отдела мэрии Бердска Надежда Нятина 26 апреля рассказала, как будут происходить перевозки.

8 и 9 мая с остановки «Вокзал» с 8 утра до 15 часов раз в полчаса будут ездить автобусы до нового кладбища.

11 мая, на Радоницу, с остановки «Вокзал», начиная с 8 утра и через каждые 8 минут будут направляться автобусы, следующие к кладбищу.

Жители Микрорайона смогут добраться с остановки «Черемушки», начиная с 8 часов утра с интервалом в 15 минут.

Всех пассажиров просят соблюдать масочный режим. Для удобства жителей Бердска, все категории граждан, у которых есть право на льготы, смогут ими воспользоваться.

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