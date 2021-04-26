Расписание автобусов до кладбища на Радоницу-2021 в Бердске: В родительский день 11 мая, а также 8 и 9 числа

В Бердске власти решили пустить автобусы до городского кладбища не только на Радоницу, но и заранее, чтобы горожане смогли навести порядок на могилах усопших родственников.
Начальник транспортного отдела мэрии Бердска Надежда Нятина 26 апреля рассказала, как будут происходить перевозки.
8 и 9 мая с остановки «Вокзал» с 8 утра до 15 часов раз в полчаса будут ездить автобусы до нового кладбища.
11 мая, на Радоницу, с остановки «Вокзал», начиная с 8 утра и через каждые 8 минут будут направляться автобусы, следующие к кладбищу.
Жители Микрорайона смогут добраться с остановки «Черемушки», начиная с 8 часов утра с интервалом в 15 минут.
Всех пассажиров просят соблюдать масочный режим. Для удобства жителей Бердска, все категории граждан, у которых есть право на льготы, смогут ими воспользоваться.