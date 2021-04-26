Глава Роспечати остался без должности: Ведомство ликвидировали
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Глава Роспечати остался без должности: Ведомство ликвидировали

8:58:044/26/2021Фото: Скриншот
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Михаил Сеславинский, оставшись без кресла, решил уйти в частный бизнес.

Михаил Сеславинский больше не работает в правительстве


26 апреля руководителя Роспечати Михаила Сеславинского освободили от занимаемой должности ввиду того, что ведомство, главой которого он являлся, было уже упразднено.

Ранее, 21 апреля президентом страны были переданы функции Роспечати в Министерство цифрового развития, а ведомство ликвидировано.

Михаил Сеславинский в 1998-1999 годах возглавлял службу по телевидению и радиовещанию. С 2004 года он встал во главе вновь созданного ведомства Роспечать, в котором проработал 16 лет.

Сеславинский награжден медалью Столыпина П.А. за заслуги в решении стратегических задач.

«Личные и деловые качества Михаила Вадимовича в сочетании с доскональным знанием отрасли все эти годы обеспечивали её стабильное и устойчивое развитие», – сказал Михаил Мишустин в момент награждения.

В ведомстве рассказали, что политик уходит в частный бизнес.

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