Ретроградный Плутон в Козероге с 27 апреля 2021 года: чем он опасен и как использовать его во благо?
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Ретроградный Плутон в Козероге с 27 апреля 2021 года: чем он опасен и как использовать его во благо?

9:20:364/26/2021Фото: Pixabay
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Нужно настроиться на то, что вам весь этот период придется правильно расставлять приоритеты в жизни и определять, чем заниматься в каждый конкретный период вашей жизни. Что придется оставить как было, а что-то начать с начала.

Плутон
Почти 2 месяца мы жили без ретроградных планет


Ежегодно каждая планета замедляет свое движение и астрологи называют данное событие ретроградностью "Движение назад". Конечно, в реальности планеты назад не движутся, но, замедляя свое движение, на фоне остальных планет кажется, что планета движется назад.

Каждая из планет по-своему влияет на нашу жизнь.

27 апреля 2021 года заканчивается очень благоприятный период. когда ни одна из планет не была ретроградной. Первым начинает свою ретроградность Плутон. Его ретроградность продлится долго - до 6 октября 2021 года.

Эта планета имеет небольшие размеры и достаточно далеко расположена от Земли, но ее влияние считается очень мощным. Вплоть до 10 июня Плутон будет располагаться в созвездии Козерога. Влияние, которое Плутон окажет на нас в этот период. очень сильное и оно будет выражаться в стремлении сохранить стабильность в жизни и рвении все изменить.

Нужно настроиться на то, что вам весь этот период придется правильно расставлять приоритеты в жизни и определять, чем заниматься в каждый конкретный период вашей жизни. Что придется оставить как было, а что-то начать с начала.

Как Плутон повлияет на знаки зодиака?


Рыбы и Козероги будут чувствовать себя будто в родной стихии. Такая энергетика данной планеты нисколько не возмущает их спокойствия. Самые меньшие потери в борьбе с собой понесут только эти два знака.

Девы обычно всегда готовы принимать вызовы судьбы. Они смогут в данный период, контролируя свои эмоции, направить свои сомнения в нужное русло, тем самым смогут улучшить некоторые сферы своей жизни.

Больше всего негативного влияния получат представители знаков Овна, Тельца, Близнецов и Льва. Постоянный взрыв эмоций будет мешать им принимать правильные решения, эти знаки будут ощущать себя словно выбитыми из колеи и им сложно будет успокоить эмоциональные качели.

Но самым неприятным станет этот период для  Водолеев, Стрельцов, а также для Весов и Раков. Им очень нужно научиться держать себя в руках и думать, прежде чем говорить.

Как минимизировать риски?


Чтобы как можно меньше ощущать на себе влияние этой планеты, можно начать и продолжать постепенное расхламление дома, проводить генеральные уборки, возможно, делать перестановки, можно заниматься медитациями и духовным развитием и обновлением, посещать психолога.

Не стоит в этот период особо цепляться за старое. За старые вещи, старые привычки, старые отношения. Если вы от чего то устали и чувствуете, как вас затягивает рутина - не бойтесь что-то менять. Нужно научиться делать первый шаг к тому, чтобы что-то попробовать новое.

Научитесь отвечать отказом на просьбы. Боясь обидеть того, с кем вы давно общаетесь. вы будете загонять себя в моральную ловушку обязанностей, когда эта помощь вас тяготит. Такое болото в отношениях с близкими может затянуть надолго. Те, для кого вы ценны, вас не оставят и поймут вас, манипуляторы - отцепятся.

 

 

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Плутонретроградный плутоннегативное влияние
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