Зарплату за апрель выплатить перед 1 мая 2021 предлагает правительство Россиии

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила заранее выплатить зарплату, выпадающую на праздники. Об этом она заявила 26 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции.
Голикова высказалась о дополнительных выходных так: зарплату надо выплатить заранее, если срок ее выплаты выпадает на майские праздники.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 23 апреля Владимир Путин подписал указ о дополнительных нерабочих днях с 4 по 7 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней - с 1 по 10 мая включительно.
По словам Голиковой, работники, подпадающие под действие президентского указа, должны получить зарплату в том же размере, как если бы человек полностью отработал нерабочие дни.
"Заработную плату выплачивают в сроки, которые установлены на соответствующем предприятии, если на нерабочие дни выпадет дата выплаты заработной платы, то заработную плату необходимо выплатить заблаговременно", - прокомментировала вице-премьер.
По ее словам, отказ сотрудника от работы в эти дни не является основанием для невыплаты заработной платы.