Машков ищет актеров в "Табакерку" в Новосибирской области

Отборочный тур в Московскую театральную школу завершился в Новосибирске. По результатам работы приемной комиссии, в которую входили педагоги школы Олега Табакова и Владимир Машков, прошла рабочая встреча с губернатором Новосибирской области.
На встрече Андрей Травников и Владимир Машков обсуждали развитие театрального образования и способы поддержки театральных коллективов в регионе.
Для участия в отборочном туре в школу Олега Табакова было подано 104 заявки от учеников 9 и 10 классов общеобразовательных школ. После первого тура осталось только 9 претендентов, а после второго — 3. Последним были даны рекомендации и задания. В случае успешной работы по результатам испытаний у всех троих есть шанс попасть в Московскую театральную школу.
Владимир Машков руководит единственным в своем роде учебным заведением, куда можно попасть с 9 и 10 класса и получить профессию "Артист театра и кино".