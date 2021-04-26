Убивший девушку-водителя BlaBlaCar получил срок: Он подсел под видом попутчика
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Убивший девушку-водителя BlaBlaCar получил срок: Он подсел под видом попутчика

9:52:094/26/2021Фото: pixabay.com
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Позднее ее труп нашли в районе Подольска. А попутчик признался в убийстве - он задушил девушку и спрятал в лесу. 

С Международным днем таксиста - 22 марта 2021 года
Попутчик убил водителя


Убийца девушки-водителя BlaBlaCar получил 25 лет колонии по приговору Мособлсуда. Первые10 лет он проведет в тюрьме. Об этом 26 апреля сообщили в региональной прокуратуре. На скамье подсудимых - Виталий Чикирев, которому инкриминировали несколько статей - "Убийство", "Разбой", "Неправомерное завладение автомобилем".

По информации надзорного ведомства ранее судимый Чикирев совершил преступление в ночь на 24 декабря 2018 года, подсев попутчиком через сервис BlaBlaCar. Его взяла девушка, поехавшая на Audi в Тулу из Москвы. Она пропала и ее объявили в розыск. Позднее ее труп нашли в районе Подольска. А попутчик признался в убийстве - он задушил девушку и спрятал в лесу.

По версии следствия Чикирев совершил несколько разбойных нападений на женщин: он проникал в дома, избивал и похищал все ценное.

 

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