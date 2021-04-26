Навальный судится с колонией из-за Корана и склонности к побегу
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Навальный судится с колонией из-за Корана и склонности к побегу

10:26:304/26/2021Фото: Суда Москвы
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Заключенный подал сразу три иска, в том числе о признании незаконными действия ИК-2 по цензуре получаемых им газет, из которых были изъяты некоторые статьи.

Алексей Навальный
Алексей Навальный в суде


Алексей Навальный решил судиться с колонией, где отбывает наказание. Он подал на ИК-2 Владимирской области сразу три иска, сообщили на сайте Петушихинского районного суда 26 апреля.

Как рассказали в пресс-службе суда, в одном административном иске содержатся требования Навального о признании незаконным решения администрации исправительного учреждения о его постановке на профилактический учет как склонного к совершению побега, признании незаконными действий должностных лиц исправительного учреждения по лишению его права на непрерывный восьмичасовой сон.

В другом иске - просит суд признать незаконными решения ИК-2 Покрова об отказе в выдаче и проверке на экстремизм, приобретенных им через торговую сеть книг, в том числе Корана. В третьем иске - просит признать незаконными действия ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области по цензуре, получаемых им газет, из которых, по утверждению истца, были изъяты некоторые статьи.

Иски подал адвокат осужденного оппозиционера Вадим Кобзев.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Симоновский суд Москвы 2 февраля отменил Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и назначил реальное наказание  -  2,5 года колонии общего режима.

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