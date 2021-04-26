Опасный шторм идет на Бердск в ночь на 27 апреля
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Опасный шторм идет на Бердск в ночь на 27 апреля

10:46:384/26/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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27 апреля ночью местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +3, +5 С.

Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с
По сообщению ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период с 11 ч. 26 апреля до 20 ч. 27 апреля 2021. в Новосибирске и Новосибирской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
27 апреля ночью местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +3, +5 С.
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дождьшторм
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