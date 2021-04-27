Жара, дожди и ураганы; каким будет лето 2021

Прошедшая зима была снежной, а весна наступила довольно поздно и отличается постоянными перепадами температур. О том, каким будет лето 2021 - в нашем материале.
Пока синоптики не могут дать точный ответ о том, какая погода ждет россиян летом 2021 года. Однако по сообщения Гидрометцентра России, сейчас долгосросрочные прогнозы делаются с более высокой точностью, чем раньше. При этом она не превышает 60%. По предварительным прогнозам, летний сезон будет неспокойным, щедрым на дожди, грозы, перепады температур и штормовые предупреждения. Июнь Июнь, как считают синоптики, начнется с мягкой теплой погоды, а сильная жара обойдет Россию стороной. В Москве ожидаются дожди, грозы, сильный ветер. В целом, средняя температура первого месяца лета будет около 24 градусов. В Санкт-Петербурге, по предварительным данным, будет прохладная погода, а столбик термометра остановится в районе 17-19. Из-за высокой влажности воздуха в городе небо затянут тучи, будут выпадать осадки, но без каких-либо природных аномалий.
В Краснодарском крае и Крыму установится хорошая погода с температурой 28-30 градусов. При этом отмечается, что море будет неспокойным. В Анапе ожидается, что море прогреется до 26 градусов. Похожие климатические условия будут в Ставропольском крае, где есть множество известных курортов. Синоптики отмечают, что тепло будет на Урале и территории Сибири, без сильных осадков, холодных дней и перепадов температур. В целом, в июне в России будет устойчивая теплая погода.
Июль
На Урале и в Сибири июль будет теплым с температурой до плюс 25-30. Такую же комфортную погоду, без ветра и осадков, синоптики ожидают на Дальнем Востоке, на Алтае, в Красноярском крае и Приморье. На кубанских курортах и в Крыму будет жаркая солнечная погода с температурой до 30 градусов, но при этом не исключены сильные ливни, грозы, шторм на море и ураган на суше. В Москве градусник термометра будет держаться в районе плюс 26-28, в Санкт-Петербурге хорошая погода будет в первой половине месяца с температурой до плюс 25. К концу июля ожидаются дожди и похолодание.
Август
В целом, август будет теплым, но с грозами и ливнями. Так, на Дальнем Востоке в конце августа могут быть шторма, мощные ветры и обильные осадки из-за азиатских циклонов. Метеорологи склоняются к мнению, что в столице погода будет резко меняться, это касается и Подмосковья с Московской областью. Также возможен риск сильных лесных пожаров. Также специалисты отмечают, что может появиться аномальная жара. В Северной столице в августе будет мало солнца, не так жарко, как в Москве, возможны обильные осадки, грозы. В Крыму и Краснодарском крае останется жаркая и душная погода, ожидаются штормовые предупреждения, наземные сильные и ливни ураганы.
По словам Романа Вильфанда научного руководителя Гидрометцентра, в европейской части России температура будет в пределах нормы или немного выше. Он добавил, что однородной погоды не будет из-за резких вспышек тепла, засухи и т.д. Осадки также будут в пределах нормы, но могут сопровождаться сильным шквалистым ветром. Как заявила Татьяна Познякова, главный специалист Метеобюро, температура воды будет держаться в среднем в 17–18 градусов.