Пять сильных заклинаний на Розовую Луну в Суперлуние на 27 апреля апреля 2021 года

Полная луна всегда была символом трансформации, и многие ведьмы произносят заклинания во время этой лунной фазы.
Ведьмы на протяжении всей истории проводили ритуалы для полнолуния чаще, чем для празднования любых других лунных фаз.
Какие заклинания Полнолуния используются?Заклинания Полнолуния включают заклинания проявления для исцеления, денег или любви.
В Фессалии даже было записано, что ведьмы практиковали извлечение сока луны при полном лунном свете, известное как вытягивание луны, пишет https://www.yourtango.com
Мы видели это в фольклоре многих культур, возможно, наиболее примечательной является история ликантропии или проклятия оборотня.
Хотя я не придерживаюсь традиционных практик, я признаю силу луны.
Если мы посмотрим на холодные твердые научные факты, мы увидим, что Луна имеет большое влияние на нас на Земле.
Гравитационное притяжение Луны влияет на приливы и отливы в нашем океане.
Ведьмы очищают свои камни от любой остаточной энергии, которая больше не обслуживает камень или его владельца, и собирают более высокие вибрации от луны.
Существует также практика сбора волшебной лунной воды, иногда приправленной травами и чарами, в качестве инструмента для последующей работы с заклинаниями.
Как и все заклинания, возьмите то, что вам дает, а все остальное оставьте.
Не существует единственно верного способа практиковать магию.
Нет ничего плохого, если вы разместили это намеренно.
Вам не нужно быть религиозным, чтобы молиться, и вам, конечно, не нужно быть ведьмой, чтобы колдовать при свете луны.
Магия исходит изнутри, это то, что вы из нее делаете.
Вы пишете свои правила, вы устанавливаете свой собственный стандарт; красота заклинания в том, что оно уникально для каждого человека.
Вот пять заклинаний Полнолуния и их ритуалы, которые стоит попробовать:
1. Заклинание полнолуния: заклинание перезарядки.
Найдите место на природе, чтобы совершить заклинание.
Я бы посоветовал сделать это где-нибудь снаружи, откуда открывается вид на саму луну.
Если это так, найдите свой любимый стул у окна или сядьте на ступеньки крыльца.
Вы хотите видеть Луну, если можете или, по крайней мере, находитесь на пути получения ее энергии.
2. Заклинание полнолуния: заклинание высвобождения.
Зажги свечу.
Я бы посоветовал это быть простой чайной свечой; это было бы очень мощное заклинание, если бы у вас было время, чтобы свеча сгорела до конца, поэтому я бы держался подальше от большой, громоздкой Yankee Candle.
Когда вы зажигаете свое пламя, зафиксируйте свое намерение. Произнесите это вслух или мысленно настолько твердо, насколько можете; не оставляйте места для интерпретации.
Найдите то, что вы хотите проявить в этом лунном цикле, и то, что вы можете отпустить, больше не делает вас счастливыми.
3. Заклинание полнолуния: исцеляющее заклинание.
Ведение журнала - один из наших самых мощных инструментов, о котором так часто забывают!
Напишите на листе бумаги или в блокноте все, что вы можете придумать, исходя из установленных вами намерений.
Создайте на странице свое лучшее выражение того, как вы хотите, чтобы ваша жизнь выглядела, даже если это кажется причудливым.
Если вы хотите выздороветь, опишите на этой странице, как этот процесс выздоровления выглядит для вас.
Присутствует ли прощение или лучше сосредоточиться на перерезании пуповины? Вы просите исцелить свои наследственные травмы или энергии, которые вы не можете точно определить? Напишите о том, что вы готовы освободить от своей жизни.
Произнесите молитву, чтобы это заклинание подействовало.
Однако вам не нужно верить во что-то еще, чтобы молиться. Молитесь себе, если вас не утешает внешний источник.
Лично мне нравится молиться своему внутреннему ребенку; им больше всего нужно исцеление.
Определите себя в том возрасте, в котором вы получили травму, и скажите им, что им нужно услышать, чтобы пережить свою боль.
Этот ваш призрак все еще живет внутри вас, и важно с ним встретиться.
5. Заклинание полнолуния: заклинание заземления.
Закончите заклинание.
Найдите минутку, чтобы заземлить себя. Вы чувствуете потребность плакать? Позвольте себе в этот момент пройти через это освобождение.
Вы имеете право на свои чувства, вам разрешено горевать о любой боли, которую вы чувствуете.
Эти слезы представляют собой энергию, покидающую ваше тело.
Обратите внимание на то, как земля ощущается под вами, на безопасность, которую вы в безопасности на земле.
Дыхание ровное. Даже прослушивание посреднической дорожки (я предлагаю Рэйки через прокси-видео) может быть мощным.
Когда будете готовы, прекратите заклинание. Поблагодарите луну за ее энергию, поблагодарите того, кому вы молились, и сложите бумагу / закройте свой блокнот.
Сдавайтесь и верьте, что грядет лучшее для вас.