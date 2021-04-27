Великий вторник: главные категорические запреты на 27 апреля 2021 года

Сегодня, 27 апреля 2021 года, второй день Страстной седмицы- Великий вторник.
В этот день для своих учеников и последователей Иисус много проповедовал, рассказывая о Страшном суде, втором пришествии и воскрешении мертвых. Он сумел мудро ответить на каверзные вопросы фарисеев и именно с этого дня появилась фраза "кесарю-кесарево".
Сегодня во всех храмах идут специальные богослужения. Как и в другие дни Страстной недели, зачитываются выдержки из Евангелий, где описаны события того дня.
Сегодня принято возносить молитвы о здоровье своих близких и о благополучии в доме.
В этот день хозяйки продолжают наводить дома порядок. Сегодня особое внимание уделялось вещам - перебирались все места хранения, шкафы, сундуки и комоды. Все перестирывалось. Тщательно следили за тем, чтобы в стирку одновременно не попадали вещи супругов - это могло привести к остыванию чувств и скорому разладу в семье.
Рукодельницы должны были сегодня же закончить со всяким шитьем и вышиванием - с завтрашнего дня рукоделие под запретом до самого окончания пасхальное недели. Начинали закупать продукты для Пасхи.
Женщины готовили из семени льна и конопли соченное молоко. Семена растирались в ступке мелко-мелко и к ним добавлялась вода. Этим молоком опаивали домашний скот и брызгали на углы дома и всех надворных построек. К изготовлению соченного молока допускались только женщины.
Сегодня питание по принципу сухоядение. Нельзя варить супы и каши, можно употреблять только то, что не готовилось на плите. Хлеб разрешен, из напитков - вода.
Запрещено сегодня веселиться, петь, танцевать. Нельзя ругаться, обижаться, думать о плохом, переживать и плакать.
Приметы:
- если сегодня идет дождь - будет хороший урожай грибов.
- соченное молоко защищало скот от болезней.
- сегодня собирали оставшийся снег, топили его и умывались им - это защищало от болезней и сглаза.