Великий вторник: главные категорические запреты на 27 апреля 2021 года
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Великий вторник: главные категорические запреты на 27 апреля 2021 года

11:20:584/27/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Сегодня питание по принципу сухоядение. Нельзя варить супы и каши, можно употреблять только то, что не готовилось на плите. Хлеб разрешен, из напитков - вода.

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В Великий вторник Иисус много проповедовал


Сегодня, 27 апреля 2021 года, второй день Страстной седмицы- Великий вторник.

В этот день для своих учеников и последователей Иисус много проповедовал, рассказывая о Страшном суде, втором пришествии и воскрешении мертвых. Он сумел мудро ответить на каверзные вопросы фарисеев и именно с этого дня появилась фраза "кесарю-кесарево".

Сегодня во всех храмах идут специальные богослужения. Как и в другие дни Страстной недели, зачитываются выдержки из Евангелий, где описаны события того дня.

Сегодня принято возносить молитвы о здоровье своих близких и о благополучии в доме.

В этот день хозяйки продолжают наводить дома порядок. Сегодня особое внимание уделялось вещам - перебирались все места хранения, шкафы, сундуки и комоды. Все перестирывалось. Тщательно следили за тем, чтобы в стирку одновременно не попадали вещи супругов - это могло привести к остыванию чувств и скорому разладу в семье.

Рукодельницы должны были сегодня же закончить со всяким шитьем и вышиванием - с завтрашнего дня рукоделие под запретом до самого окончания пасхальное недели. Начинали закупать продукты для Пасхи.

Женщины готовили из семени льна и конопли соченное молоко. Семена растирались в ступке мелко-мелко и к ним добавлялась вода. Этим молоком опаивали домашний скот и брызгали на углы дома и всех надворных построек. К изготовлению соченного молока допускались только женщины.

Сегодня питание по принципу сухоядение. Нельзя варить супы и каши, можно употреблять только то, что не готовилось на плите. Хлеб разрешен, из напитков - вода.

Запрещено сегодня веселиться, петь, танцевать. Нельзя ругаться, обижаться, думать о плохом, переживать и плакать.

Приметы:


  • если сегодня идет дождь - будет хороший урожай грибов.

  • соченное молоко защищало скот от болезней.

  • сегодня собирали оставшийся снег, топили его и умывались им - это защищало от болезней и сглаза.


 

 

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