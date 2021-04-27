В Новосибирске закрылся штаб Алексея Навального. Как это объяснил Сергей Бойко, рассказываем

Почему штаб прекращает свою работу, рассказал депутат горсовета в Новосибирске Сергей Бойко на своей странице в Facebook. Организация закроется с 27 апреля.
- Всё когда-нибудь начавшееся, когда-нибудь заканчивается. На днях шутили с коллегами, что я уже 4 года координатор и пора уступать дорогу молодым. Но не ожидали, конечно, что в такой форме. С завтрашнего дня штаб Навального в Новосибирске прекращает свою работу. Глупо ввязываться в бой, который не выиграть. Надо поберечь людей. Что касается лично меня, то я никуда не пропадаю и в ближайшее время сконцентрируюсь на местной политике. У нас есть городские депутаты, у нас есть Коалиция и десятки тысяч ее сторонников и избирателей. У нас есть куча городских проблем, которые можно решить. Надеюсь, на вашу поддержку и сотрудничество, друзья. Тактическое отступление - годный способ перегруппироваться. Тем более, что логика истории на нашей стороне и победа будет за нами. Будут еще и крутые организации и заметные мероприятия, - написал депутат.
Напомним, что 26 апреля Мосгорсуд прервал работу Фонда борьбы с коррупцией (его признали иноагентом), после чего оппозиционные штабы в разных точках страны начали закрываться.