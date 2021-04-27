В Новосибирске закрылся штаб Алексея Навального. Как это объяснил Сергей Бойко, рассказываем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске закрылся штаб Алексея Навального. Как это объяснил Сергей Бойко, рассказываем

9:50:454/27/2021Фото: Инстаграм Алексея Навального
0

Организация окончила работу с 27 апреля.

Штабы Навального по всей стране начали закрываться


Почему штаб прекращает свою работу, рассказал депутат горсовета в Новосибирске Сергей Бойко на своей странице в Facebook. Организация закроется с 27 апреля.

- Всё когда-нибудь начавшееся, когда-нибудь заканчивается. На днях шутили с коллегами, что я уже 4 года координатор и пора уступать дорогу молодым. Но не ожидали, конечно, что в такой форме. С завтрашнего дня штаб Навального в Новосибирске прекращает свою работу. Глупо ввязываться в бой, который не выиграть. Надо поберечь людей. Что касается лично меня, то я никуда не пропадаю и в ближайшее время сконцентрируюсь на местной политике. У нас есть городские депутаты, у нас есть Коалиция и десятки тысяч ее сторонников и избирателей. У нас есть куча городских проблем, которые можно решить. Надеюсь, на вашу поддержку и сотрудничество, друзья. Тактическое отступление - годный способ перегруппироваться. Тем более, что логика истории на нашей стороне и победа будет за нами. Будут еще и крутые организации и заметные мероприятия, - написал депутат.

Напомним, что 26 апреля Мосгорсуд прервал работу Фонда борьбы с коррупцией (его признали иноагентом), после чего оппозиционные штабы в разных точках страны начали закрываться.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новосибирскзакрытиештабнавальный
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что думаете о закрытии штабов?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Вторая очередь Академпарка, индустриальный парк «Пашино» и ЛРЦ «Садовый»: Совет по инвестициям одобрил новые масштабные проекты
    9:44:17 4/27/2021
    Вторая очередь Академпарка, индустриальный парк «Пашино» и ЛРЦ «Садовый»: Совет по инвестициям одобрил новые масштабные проекты
    Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс скончалась в Москве
    9:21:12 4/27/2021
    Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тамара Пресс скончалась в Москве
    Календарь дачника на 27 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:37 4/27/2021
    Календарь дачника на 27 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    На парад Победы пустят только со справками об отсутствии коронавируса, заявил мэр Новосибирска
    8:45:54 4/27/2021
    На парад Победы пустят только со справками об отсутствии коронавируса, заявил мэр Новосибирска
    Какой сегодня церковный праздник 27 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:24 4/27/2021
    Какой сегодня церковный праздник 27 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 апреля 2021 в России и мире
    7:40:32 4/27/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 27 апреля 2021 в России и мире
    Когда выплачивать зарплату за апрель 2021?
    6:30:15 4/27/2021
    Когда выплачивать зарплату за апрель 2021?
    БердскКакой будет погода 27 апреля в Бердске: есть ли апрельский сюрприз?
    6:00:10 4/27/2021
    Какой будет погода 27 апреля в Бердске: есть ли апрельский сюрприз?
    БердскДвухэтапная магнитная буря 27 апреля 2021: как метеопатам пережить солнечный ветер
    5:00:20 4/27/2021
    Двухэтапная магнитная буря 27 апреля 2021: как метеопатам пережить солнечный ветер
    Самые худшие знаки зодиака для боя: агрессивный Лев идет до конца, а Рыбы съедят себя сами
    4:00:38 4/27/2021
    Самые худшие знаки зодиака для боя: агрессивный Лев идет до конца, а Рыбы съедят себя сами