С Великим вторником открытки православные от дизайнера на 27 апреля и теплые душевные слова

С улыбкой вторник повстречаем
И он подарит настроение,
Прогонит прочь он все печали
И принесет лишь вдохновение.
Вторник прекрасен без сомнения, Нам солнца свет его сулит, И слышен такт сердцебиения, Оно от радости стучит!
Чудесный день в дружной компании,
Повеселимся от души,
Всегда мы ждем его заранее,
И всех поздравить поспешим!
Вторник — день уже полегче,
Ты держись и будешь крепче,
Все дела уж наготове,
Тут никто тебе не ровня.
Ноги в руки и вперёд —
Успех, везение лишь ждёт,
Пусть светлой будет дела суть,
Со вторником и в добрый путь!
Великий вторник, воспоминание притчи, вторник перед Пасхой,
Всю неделю можно назвать сказкой,
Строгий пост к завершению идет,
Весна! Душа расцветает! Душа поет!
И пусть ваш разум придет к покаянию
Будьте верны своему желанию,
Будьте вере своей вы верны,
В эти прекрасные дни молодой весны!
С приходом Великого вторника вас поздравляем,
Милости Божьей и смирения души желаем,
Пусть солнца лучи над вами трепещут,
Ангелы небесные над вами рукоплещут!
Пускай желания ваши сбываются,
Вся жизнь пускай счастливой называется,
Пусть будет на душе вашей тепло,
И во вторник Великий на душ светло!
Источник: pozdravok.ru, pozdravik.ru