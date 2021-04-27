Вторая очередь Академпарка, индустриальный парк «Пашино» и ЛРЦ «Садовый»: Совет по инвестициям одобрил новые масштабные проекты

Новосибирская область продолжает развитие площадок, обеспеченных полным комплексом инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, для привлечения новых инвесторов на территорию. Проект развития инфраструктуры Академпарка в период 2021-2027 гг представил генеральный директор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод. Он отметил, что накоплен значительный необеспеченный спрос резидентов на производственные и лабораторные помещения. На текущий момент 23 компании заявками подтвердили спрос на помещения в объеме 40,5 тыс. кв. м.
Планируется реализовать проект в два этапа. В течение первого предложено создание объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения инженерными ресурсами земельных участков и строительство производственных и лабораторно-офисных объектов общей площадью 63,7 тысяч квадратных метров. Второй этап предполагает строительство лабораторно-офисных объектов общей площадью сорок тысяч квадратных метров. Реализация проекта запланирована с привлечением средств инвесторов – резидентов Технопарка новосибирского Академгородка.
Напомним, что планы по строительству вторых очередей Академпарка и Биотехнопарка были озвучены на Совете по инвестициям в декабре 2020 года. Тогда Губернатор говорил о высокой востребованности инвесторами площадок с особыми условиями, с инфраструктурой.
При реализации проекта необходимо зафиксировать принципиальные подходы, заявил глава региона: «Академгородок — это ценная территория, и ценность её не только в площадях, но и в той экосистеме, которая сформировалась вокруг научных институтов, университета, Академпарка. Мы должны её бережно сохранять, развивать, при этом имея возможность управлять этим развитием».
При создании новых площадей необходимо сохранять следующее соотношение: 50 процентов – частные площади, 50 процентов – собственность АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и других подконтрольных региону структур – для предоставления их стартапам.
«Спрос на площади чрезвычайно высокий, нужно избирательно подходить к выделению дополнительных площадей, особенно для размещения производств. Грубо говоря, нам не интересна «отверточная сборка» чужого оборудования, нам интересно что-то свое, чтобы использовать эффект синергии по максимуму», — подчеркнул Андрей Травников.
Также Губернатор поручил министерству науки и инновационной политики, министерству строительства совместно с АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» в сжатые сроки определить зону размещения производственных мощностей Академпарка – третьей очереди развития этого проекта: чтобы уже сейчас можно было показать перспективу развития территории крупным существующим и будущим резидентам.
На заседании Совета одобрили реализацию масштабного инвестпроекта — создание индустриального парка «ПНК Пашино». В портфеле PNK Group – 37 индустриальных парков не только в России, но и в США, странах Центральной Европы, есть четыре собственных завода по производству основных несущих конструктивных элементов зданий. Планируемые объёмы – 408 тысяч квадратных метров, выход на проектную мощность – 2026-2027 гг. Предполагаемый объём инвестиций в проект – около 13 млрд рублей. В новом парке, по словам, директора ООО УК «А класс капитал» Дмитрия Пилевина, будет создано около четырех тысяч рабочих мест.
Отметим, что данный инвестор уже имеет опыт реализации проектов на территории Новосибирской области. Это завод по переработке питьевой воды в Советском районе Новосибирска, индустриальный парк PNK Толмачёво, а также важный инфраструктурный объект Почты России в Сибирском Федеральном округе – почтово-логистический центр в аэропорту Толмачёво.
Ещё один одобренный инвестпроект – строительство логистического распределительного центра «Садовый» (ГК ПФО). Ключевыми арендаторами, по словам представившего проект директора ООО «ПФО Западная Сибирь» Юрия Хаерова, станут ООО «Яндекс.Маркет», ООО «Аскона», ООО «Ситилинк», ООО «Бест Прайс» (Fix Price), X5 Retail Group (Перекрёсток). У арендаторов склада планируется трудоустроить почти 2,5 тысячи человек.
Суть проекта – строительство логистического распределительного центра продовольственных и непродовольственных товаров, предназначенных для приёма, временного хранения, комплектации заказов и отправки товаров в магазины и на склады. Сумма основных инвестиций – 12 млрд рублей.
Также во время заседания Совета по инвестициям были рассмотрены и одобрены проекты реконструкции вокзальных комплексов.
Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области