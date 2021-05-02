Кто и зачем провел рейдерский захват с ФСБ на АО"Бердчанка", стало известно

Арендаторы не могут прийти в себя после рейдового захвата "Бердчанки" в Бердске.
Напомним, что позавчера, 30 апреля на АО "Бердчанка" нагрянула Росгвардия и ФСБ. Прибывшая полиция на место разогнала толпу собравшихся и закрыла вход на предприятие воротами.
Как выяснил журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, рейдовые мероприятия проводились для того, чтобы якобы вывести "Бердчанку" из банкротства.
- Непосредственно сейчас разбираемся с тем арендатором, который собирая плату за аренду, пользование энергии и тепло, не передавал и не оплачивал эти обязательные платежи. Сейчас накопилась большая задолженность, соответственно к этим арендаторам возникли вопросы. Пытаемся разбираться. Они не хотят уходить по хорошему, поэтому привлекли сотрудников полиции. Сейчас задолженность перед КБУ порядка 1 миллиона рублей, - сказал представитель генерального директора АО "Бердчанка".
Как рассказал после произошедшего инцидента один из арендаторов, во время пребывания на "Бердчанке" Росгвардии и ФСБ, на предприятие невозможно было ни заехать, ни выехать.
- Выгнали тех, кто хотел захватить власть. Приехала полиция согласно тому, что они это делали незаконно, их выпроводили на улицу. Арендаторы остались на месте. Мы переживали, что мы пострадаем, но все обошлось,- сообщил один из арендаторов "Курьер. Среда. Бердск" анонимно.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", Росгвардию вызвал нынешний собственник предприятия. По словам сына бывшего руководителя ОАО "Бердчанка" Дмитрия Степанова, в настоящее время фабрику пытаются банкротить для того, чтобы построить 4 дома. Идет изрядная борьба за землю.
- Заходил туда один из акционеров швейной фабрики, который пытается хоть как-то разобраться в вопросе,- произнес Дмитрий Степанов.
Отметим, что МУП КБУ к проведенным мероприятиям отношения не имеет, действует только в рамках закона и надеется на возмещение долгов при реализации активов банкрота.
- Я не готов назвать точную сумму задолженности у "Берчанки", но они они начинали платить. Там есть несколько оппонентов. У нас были достигнуты какие-то договоренности. Были вопросы, но они решались. Я думал 90-е закончились, но видимо нет,- рассказал о долгах "Бердчанки" замдиректора КБУ Александр Алексеенко 30 апреля.
Напомним, что директор швейной фабрики «Бердчанка» Владимир Степанов погиб 1 сентября 2014 года. Медики нашли его тело на даче в садовом обществе «Швейник», в районе городского кладбища. По некоторым сведениям, у Владимира Тимофеевича в то время были финансовые проблемы и сложности в бизнесе. Владимир Степанов несколько лет руководил бердским отделением партии «Единая Россия». Погибшему было 56 лет. Сейчас "Бердчанка" не работает как швейная фабрика. Для своих покупателей она была известна под торговой маркой ЗАО «LISKI».
Об этом (каг бэ) невзначай намекает коллектор уже каждый год