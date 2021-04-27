На стадионе "Металлург" рухнула трибуна во время репетиции Дня Победы. Есть пострадавшие
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На стадионе "Металлург" рухнула трибуна во время репетиции Дня Победы. Есть пострадавшие

10:18:224/27/2021Фото: Скриншот видео "Вести Иркутск"
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Следственный комитет начал проверку по факту обрушения.

Пострадали три студентки педколледжа


На братском стадионе «Металлург» во время репетиции Дня Победы рухнула трибуна.

Пострадали три студентки Братского педколледжа. Девушек отвезли в больницу с травмами. Одна из студенток сломала руку, вторая ушибла грудную клетку, третья прикусила губу.

Городская прокуратура и Следственный комитет проведут проверку, чтобы установить причину обрушения и проверить безопасность объекта.

— Пострадавшие доставлены в медучреждения города. Причины произошедшего устанавливаются. По данному факту прокуратурой города организована проверка. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры, — рассказала старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Евгения Алферова.

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