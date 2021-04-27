Уксусной кислотой залили детскую коляску. Что стало с младенцем, рассказываем

В Красноярске в одном из домов по ул. Судостроительной неизвестный залил уксусной кислотой детскую коляску, которая стояла на лестничной площадке в подъезде.
Мама ребенка рассказала, что в случившемся могут быть виновны соседи, с которыми у нее происходили бытовые конфликты.
Женщина почувствовала запах кислоты, но не сразу поняла, что он исходит от коляски. Только подруга настояла на том, чтобы вызвать полицейских. По прибытии они осмотрели ребенка, на теле были покраснения, но здоровью ничего не угрожало.
Красноярка подала заявление в полицию, виновных ищут. Поиск осложняется тем, что на лестничной клетке нет камер видеонаблюдения.
- Ранее по факту конфликтов с соседями заявлений в ОВД не поступало. Участковым уполномоченным полиции по данному факту проводится проверка. Опрашиваются соседи, устанавливаются очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в пресс-службе МУ МВД «Красноярское».