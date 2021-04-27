Мужчина избил врача-реаниматолога и угнал машину скорой помощи. Его задержали
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Мужчина избил врача-реаниматолога и угнал машину скорой помощи. Его задержали

11:28:574/27/2021Фото: flickr.com
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Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время подозреваемый задержан


В Пензе мужчина угнал автомобиль скорой помощи с применением насилия в отношении медицинских сотрудников. На него завели уголовное дело по статье 166 УК РФ, передает пресс-служба следственного управления по региону.

- В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь на 23 апреля 2021 года на улице Карпинского города Пензы мужчина 1979 года рождения применил насилие в отношении врача-реаниматолога, а также водителя ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», прибывших на место для оказания медицинской помощи отцу подозреваемого, - говорится в сообщении.

Действия подозреваемого пресекли правоохранители. Сейчас мужчина задержан, расследование дела продолжается.


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скорая помощьнасилиеугонПенза
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