Мужчина избил врача-реаниматолога и угнал машину скорой помощи. Его задержали

В Пензе мужчина угнал автомобиль скорой помощи с применением насилия в отношении медицинских сотрудников. На него завели уголовное дело по статье 166 УК РФ, передает пресс-служба следственного управления по региону.
- В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь на 23 апреля 2021 года на улице Карпинского города Пензы мужчина 1979 года рождения применил насилие в отношении врача-реаниматолога, а также водителя ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», прибывших на место для оказания медицинской помощи отцу подозреваемого, - говорится в сообщении.
Действия подозреваемого пресекли правоохранители. Сейчас мужчина задержан, расследование дела продолжается.