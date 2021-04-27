Илон Маск предупредил, что первые люди на Марсе могут умереть
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Илон Маск предупредил, что первые люди на Марсе могут умереть

12:33:194/27/2021Фото: pixabay.com
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В 2016 году Маск подтвердил намерение отправить к Марсу беспилотную миссию на космическом корабле Crew Dragon.

В 2011 году Маск пообещал доставить человека на Марс в течение 10-20 лет


Илон Маск, который возглавляет компанию SpaceX, сообщил что первопроходцам Марса нужно готовиться умереть не на Земле. Об этом он рассказал в интервью Питеру Диамандису.

Бизнесмен отметил, что во время полета «вы можете умереть, будет неудобно и, вероятно, не будет хорошей еды». По словам Маска, перед полетом на Марс должно упоминаться, что «предстоит трудное и опасное путешествие, из которого вы можете не вернуться живым». Он убежден, что первых людей, которые покорят Марс, ждет «великолепное приключение».

В начале 2016 года Илон Маск сказал, что полет человека на Марс вероятно состоится до 2025 года. Позже инженер в интервью газете The Washington Post еще раз заявил о своем намерении отправить на Марс беспилотную миссию на космическом корабле Crew Dragon.

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