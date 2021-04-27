Выплата на детей с 8 до 16 лет: Когда россияне получат 5 650 рублей - новые сроки назвали в Госдуме
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Выплата на детей с 8 до 16 лет: Когда россияне получат 5 650 рублей - новые сроки назвали в Госдуме

1:10:204/27/2021Фото: flickr.com
0

Володин сообщил, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом.

Поправка вводится с 1 июля текущего года


На рассмотрение нижней палаты парламента внесены поправки о назначении ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет из неполных семей. Об этом рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

- Поправка вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом, - сказал Володин.

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, инициативу проявила партия вместе с Минтруда РФ и кабмином.

- Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях, - отметил Турчак.

Стоит отемтить, что размер пособия в России составит около 5 650 рублей.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пособияпоправкидетинеполная семья
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Входите в группу людей, которые будут получать выплату?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    График выплат пенсии в майские праздники-2021 и мае жителям Москвы
    1:03:45 4/27/2021
    График выплат пенсии в майские праздники-2021 и мае жителям Москвы
    Какие улицы закроют в центре Москвы 27 апреля 2021: идет подготовка к параду Победы
    12:56:25 4/27/2021
    Какие улицы закроют в центре Москвы 27 апреля 2021: идет подготовка к параду Победы
    Минтруд: как оплачивать работу с 1 по 10 мая всем россиянам, кто отдыхает и кто работает
    12:49:40 4/27/2021
    Минтруд: как оплачивать работу с 1 по 10 мая всем россиянам, кто отдыхает и кто работает
    Илон Маск предупредил, что первые люди на Марсе могут умереть
    12:33:19 4/27/2021
    Илон Маск предупредил, что первые люди на Марсе могут умереть
    Уксусной кислотой залили детскую коляску. Что стало с младенцем, рассказываем
    11:58:40 4/27/2021
    Уксусной кислотой залили детскую коляску. Что стало с младенцем, рассказываем
    Мужчина избил врача-реаниматолога и угнал машину скорой помощи. Его задержали
    11:28:57 4/27/2021
    Мужчина избил врача-реаниматолога и угнал машину скорой помощи. Его задержали
    Великий вторник: главные категорические запреты на 27 апреля 2021 года
    11:20:58 4/27/2021
    Великий вторник: главные категорические запреты на 27 апреля 2021 года
    Точный гороскоп на вторник 27 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:00 4/27/2021
    Точный гороскоп на вторник 27 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    На стадионе "Металлург" рухнула трибуна во время репетиции Дня Победы. Есть пострадавшие
    10:18:22 4/27/2021
    На стадионе "Металлург" рухнула трибуна во время репетиции Дня Победы. Есть пострадавшие
    БердскВладельцы аэродрома Бердска против обмана и открытого полигона ТКО: Это может быть опасно для самолетов, заявил замдиректора СибНИА Олег Лебедев
    10:12:27 4/27/2021
    Владельцы аэродрома Бердска против обмана и открытого полигона ТКО: Это может быть опасно для самолетов, заявил замдиректора СибНИА Олег Лебедев