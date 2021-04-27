Выплата на детей с 8 до 16 лет: Когда россияне получат 5 650 рублей - новые сроки назвали в Госдуме

На рассмотрение нижней палаты парламента внесены поправки о назначении ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет из неполных семей. Об этом рассказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
- Поправка вводит с 1 июля текущего года ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Такое пособие будут выплачивать родителям в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума по региону. Размер выплаты будет приравнен к половине детского регионального прожиточного минимума. Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом, - сказал Володин.
По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, инициативу проявила партия вместе с Минтруда РФ и кабмином.
- Рассчитываем, что в первые дни после майских праздников поправки будут приняты во втором и третьем чтениях, - отметил Турчак.
Стоит отемтить, что размер пособия в России составит около 5 650 рублей.