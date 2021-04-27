Какие улицы закроют в центре Москвы 27 апреля 2021: идет подготовка к параду Победы

Москве продолжает готовиться ко Дню Победы. Из-за этого 27 апреля в 21:00 перекроют несколько улиц в центре города. Из-за репетиции парада вечером не будет движения на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади и на Тверской улице от Пушкинской площади до Моховой улицы.
Также с 19:00 и до окончания мероприятия изменятся маршруты наземного транспорта:
— автобус М10 — от Лобненской улицы до станции метро «Маяковская»;
— автобус № 101 — от Дворца спорта «Мегаспорт» до площади Тверская Застава;
— автобус № 904 — от 4-го микрорайона Митина до площади Тверская Застава.
С 19:20 до окончания мероприятия автобусы С43 будут следовать от Силикатного завода до станции метро «Краснопресненская».
С 19:30 до окончания мероприятия автобусы М1 будут курсировать на участках:
— от остановки «Больница РЖД» до площади Тверская Застава;
— от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник».
С 20:00 до окончания мероприятия интервалы автобусов А, М2, М3, М5, М6, М27, № 15, 144, 158 могут быть увеличены.
Также ограничения движения в городе будут вводиться 29 апреля, 4, 7 и 9 мая. Узнать обо всех изменениях можно здесь.