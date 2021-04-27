В Бердске отменили салют и парад Победы на 9 мая 2021
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В Бердске отменили салют и парад Победы на 9 мая 2021

2:52:114/27/2021Фото: pixabay.com
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Акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-режиме.

Возложение цветов к Вечному огню состоится


В Бердске отменили главные праздничные мероприятия в День Победы, сообщила начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

По её словам, Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые торжества в майские выходные, потому что коронавирусная инфекция еще не отступила. Поэтому в отделе культуры приняли решение не проводить парад в парке Победы, концерт и салют.

Мокриенко отметила, что артисты и организаторы долго готовились к празднованию, поэтому его отмена всех очень огорчила. Она добавила, что безопасность важнее.

В итоге разрешено провести только «Час памяти» возле Мемориала Славы, возложить цветы к Вечному огню. А концерт состоится на ступенях Бердского историко-художественного музея.

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