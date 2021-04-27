В Бердске отменили салют и парад Победы на 9 мая 2021

В Бердске отменили главные праздничные мероприятия в День Победы, сообщила начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.
По её словам, Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые торжества в майские выходные, потому что коронавирусная инфекция еще не отступила. Поэтому в отделе культуры приняли решение не проводить парад в парке Победы, концерт и салют.
Мокриенко отметила, что артисты и организаторы долго готовились к празднованию, поэтому его отмена всех очень огорчила. Она добавила, что безопасность важнее.
В итоге разрешено провести только «Час памяти» возле Мемориала Славы, возложить цветы к Вечному огню. А концерт состоится на ступенях Бердского историко-художественного музея.