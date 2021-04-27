На майские праздники-2021 запретили продавать алкоголь

В Тыве власти установили официальный запрет на продажу алкоголя в длинные майские выходные. Об этом написали в пресс-служба мэрии Кызыла. Власти заявили, что правило распространяется только на розничные магазины, при этом для кафе и ресторанов, рекомендовано не продавать алкоголь в праздничные выходные.
- Запретить в период времени с 1 мая по 10 мая 2021 года розничную продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых точках (кроме услуг общественного питания) города Кызыла, - сообщают в постановлении администрации города.
Чтобы не допустить незаконную продажу алкоголя, полиция региона будет проводить рейды по точкам продажи спиртных напитков. Кстати, в Новосибирской области пока что не издан документ, который бы запрещал торговлю алкоголем в грядущие выходные. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент России Владимир путин объявил непрерывными нерабочими днями с 1 по 10 мая включительно.
Об этом главу государства попросила главный санитарный врач Роспотребнадзора Анна Попова. Она верит в то, что россияне из-за этого будут соблюдать самоизоляцию н даче и это поможет избежать вспышки третьей волны коронавируса.