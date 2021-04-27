Апрельский взлет рубля: Что происходит с долларом и евро

Торги Московской биржи показали, что рубль значительно возрос на начало торгов. Его уровень составил больше на 0,75 копейки с последнего момента закрытия прошлых торгов. Таким образом, доллар по состоянию на 07:38 понизился на 2 копейки, а рубль поднялся до 74,95. Уменьшение не обошло и евро, его положение оказалось ниже на 19 копеек и составило 90,46 рубля.
В беседе с "Российской газетой" начальник управления торговых операций на фондовом рынке РФ "Фридом Финанс" Георгий Ващенко рассказал о негативном эффекте от продолжительных нерабочих дней. На курсе рубля выходные почти не отразятся, уверен экономист. Биржа продолжит проводить торги на валютном рынке с 4 по 7 мая, что исключит вероятность резких скачков. Эксперт указал, что в начале нынешней недели значимая для валютного рынка статистика отсутствует. Экономисты ожидают курс в районе 75 рублей за доллар и 90 рублей за евро.