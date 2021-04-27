Что непременно делают 29 апреля на Чистый четверг? Очень простой и эффективный способ приманить деньги
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Что непременно делают 29 апреля на Чистый четверг? Очень простой и эффективный способ приманить деньги

5:20:354/27/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Обратите внимание - все работы по уборке и по приготовлению должны быть окончены именно в четверг, в крайнем случае - до восхода солнца в пятницу. В Страстную пятницу работать строго запрещено.

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В Чистый четверг вспоминаются события Тайной вечери


Чистый четверг это четвертый день Страстной седмицы. В 2021 году он выпадает на 29 апреля.

В этот день вспоминается последний ужин Иисуса Христа с учениками - Тайная вечеря. Именно на ней появилось Таинство Евхаристии (причастия), на ней же Христос омыл ноги своим ученикам, показав пример любви к ближнему и смирению, а также о, что все для Бога едины и нет никого выше статусом или ниже перед Его лицом. На Тайной же вечере он поведал ученикам, что его предали, не называя имени Иуды.

После вечери Иисус с учениками пошли в Гефсиманский сад, где он и был схвачен приспешниками фарисеев.

Традиции Чистого четверга


Чистый четверг это, пожалуй, самый насыщенный работой день. В Чистый четверг положено дома заниматься генеральной уборкой, нужно тщательно убраться везде, перемыть окна и полы, перестирать все, что накопилось, а также шторы. После окончания уборки положено искупаться самим, надеть чистую свежую одежду и приступить к изготовлению куличей и окрашиванию яиц. Возможно приготовление еще каких-то блюда для Пасхи.

В Чистый четверг также можно приготовить четверговую соль - это сильный и очень действенный оберег для вашего дома, который также можно будет освятить на Пасху вместе с куличами и яйцами.

Обратите внимание - все работы по уборке и по приготовлению должны быть окончены именно в четверг, в крайнем случае - до восхода солнца в пятницу. В Страстную пятницу работать строго запрещено.

Как приманить финансовое благополучие в Чистый четверг?


Считается, что для того, чтобы финансовое благополучие улучшилось и в течение будущего года не покидало ваш дом, нужно в течение дня, а именно утром, днем и вечером, пересчитать все имеющиеся деньги в доме.

С вечера среды в ведро с водой можно положить серебряную монетку и утром в четверг умыться этой водой, а монетку вытащить и хранить в кошельке, всюду носить с собой.

Этой водой, в которой лежала монетка нужно вымыть или протереть все окна и двери в доме.

А еще разбогатеть поможет сделанная в этот день перестановка мебели.

 

 

 

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