Россиянка сняла эротический ролик на священном вулкане Бали. Теперь ее ищет полиция

Индонезийские правоохранители предъявили претензии к российской туристке, которая обвиняется в оскорблении религиозных чувств местных жителей.
Полицейские острова Бали ищут россиянку, которая сняла порнографическое видео на вершине священного для местных жителей вулкана Гунунг-Батур, сообщает местное издание Jeg Bali. Порномодель известна под псевдонимом Miha Nika.
Уточним, что ролик порнографического содержания посмотрели более миллиона раз на крупнейшем хостинге, сейчас его заблокировали.
По информации следствия, ролик сняли еще в прошлом году. Сейчас местные полицейские пытаются найти тех туристов, которые сняли это видео.
- Наши офицеры вычислили точное место съемки - на пешем маршруте горы Батур, выше храма Пасар Агунг. Мы взаимодействуем с миграционной службой, выясняем, где сейчас эти граждане, - рассказали в местной полиции.
Власти Индонезии завели на девушку уголовное дело о "публичном непристойном поведении". Ей может грозить до трех лет тюремного заключения.