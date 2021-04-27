Родительский день-2021: Когда убираются на кладбище перед 11 мая на Радоницу?

Поминальные дни установлены церковью специально для того, чтобы мы могли общей молитвой помянуть наших умерших родных и близких, поставить за них свечу в храме либо подать записку с именами для того, чтобы священник во время панихиды мог перечислить имена ваших родных во время поминальной молитвы.
В любой родительский день рекомендуется сначала посетить храм для поминальной молитвы, а уже после него идти на кладбище.
Исключением не является и Радоница. В 2021 году она выпала на 11 мая. Это первый день после празднования Пасхи и пасхальной недели, когда можно посетить кладбище.
До 11 мая на кладбище ходить нельзя. Поскольку Пасха и пасхальная неделя после нее посвящены победе жизни над смертью, это праздник для живых и совсем не для того, чтобы поминать умерших. Даже в храмах в эти дни никогда не проводится поминальных служб.
Если вы очень давно не были на кладбище (может быть вы живете в другом городе и в другое время не сможете приехать, или вы болели) и вам нужно просто там навести порядок (не устраивать поминки), то вы можете посетить кладбище в любое время - это ваше частное дело, и навести там порядок.
Но помянуть в храме умершего вы не сможете, потому что церковным уставом запрещены поминки в светлую Пасхальную седмицу. Можно посетить кладбище и после Радоницы, если вы в этот специальный день не можете попасть на кладбище.
Главное помните, что умершим все равно - когда вы покрасите оградку. Им важно, чтобы вы о них помнили и молились.