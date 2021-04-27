Немецкий турист выпал с 12 этажа отеля "The Ritz-Carlton" в Москве

В одном из московских отелей с балкона решил выпрыгнуть 42-летний немец, который проводил время со своей возлюбленной русской девушкой.
Мартин Вайнерт приехал в Россию 23 апреля, чтобы провести время со своей 27-летней спутницей Ольгой. После прогулки по российским окрестностям, пара решила передохнуть в одном из пятизвездочных отелей Москвы "The Ritz-Carlton" на Тверской.
В гостинице пара собралась хорошо провести время, для этого они набрали много алкоголя, а после того как спиртное начало оказывать свой эффект, влюбленные начали буянить. Бегать по этажам и пытаться выбраться на крышу.
Под утро немецкий турист решил спрыгнуть с 12 этажа на 10. Пролетев два этажа, мужчина получил черепно-мозговую травму. Сейчас он находится в московской больнице. Врачи пытаются его спасти.