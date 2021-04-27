Искалеченного пенсионера нашли в сгоревшем доме. В убийстве подозревают "блатных" детей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
27.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Искалеченного пенсионера нашли в сгоревшем доме. В убийстве подозревают "блатных" детей

5:19:414/27/2021Фото: СУ СКР по Республике Бурятия
0

Местные ребята сожгли дом вместе с 68-летним хозяином, чтобы скрыть следы расправы над пожилым человеком.

В Бурятии после пожара в доме нашли погибшего человека


В Бурятии задержали трех местных жителей, которых подозревают в жестокой расправе над 68-летним Геннадием Кожевниковым. СК подозревает задержанных в избиении пенсионера и поджоге его дома вместе с хозяином.

21 апреля в Кабанском районе сгорел дом. После того, как его потушили пожарные, в доме были обнаружены останки человека, которого перед смертью сильно избили и отрезали ухо. По заключению дознавателей МЧС стало ясно, что дом был облит бензином и подожжен.

Со слов местных жителей следователи узнали, что в соседнем доме накануне весело гуляла молодежь и ходила на соседний участок к Кожевникову. В отделение доставили соседа погибшего, его сына-школьника 14 лет и двух гостей - 18 и 28 лет. Оказалось, что компания решила разобраться за старые обиды с соседом, после чего случилась трагедия.

Местные жители рассказывают о задержанных, что они являются ярыми последователями АУЕ*, и пытались подчинить окружение принципам блатной идеологии.

После задержания злоумышленников не все местные жители шли на контакт с журналистами, так как боятся расправы после их освобождения. Обвиняемым грозят сроки до 15 лет заключения. 14-летнему школьнику предстоит пробыть в колонии не больше 10 лет, пишут РИА Новости.

*Запрещенная в России экстремистская организация

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
избиениепожарблатная идеология
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кем выйдет из колонии 14-летний парень?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Немецкий турист выпал с 12 этажа отеля "The Ritz-Carlton" в Москве
    4:59:25 4/27/2021
    Немецкий турист выпал с 12 этажа отеля "The Ritz-Carlton" в Москве
    Россиянка сняла эротический ролик на священном вулкане Бали. Теперь ее ищет полиция
    4:31:16 4/27/2021
    Россиянка сняла эротический ролик на священном вулкане Бали. Теперь ее ищет полиция
    БердскНемного весеннего мусора вам в ленту: Бумажки и бутылки у школы №11 показала на фото неравнодушная жительница Бердска
    4:23:45 4/27/2021
    Немного весеннего мусора вам в ленту: Бумажки и бутылки у школы №11 показала на фото неравнодушная жительница Бердска
    Можно ли не носить куличи и яйца в церковь? Как освятить их дома перед 2 мая на Пасху-2021
    4:20:06 4/27/2021
    Можно ли не носить куличи и яйца в церковь? Как освятить их дома перед 2 мая на Пасху-2021
    БердскЛюбовь до гроба по-бердски: два случая за полгода, когда по необычной причине он уходит за нею на небеса
    4:09:45 4/27/2021
    Любовь до гроба по-бердски: два случая за полгода, когда по необычной причине он уходит за нею на небеса
    БердскМеняемся внутри и снаружи этой бердской весной с помощью помощников
    4:03:32 4/27/2021
    Меняемся внутри и снаружи этой бердской весной с помощью помощников
    После развода Павла Прилучного не узнали поклонники
    3:45:22 4/27/2021
    После развода Павла Прилучного не узнали поклонники
    Пять мужчин скончались от коронавируса за сутки на 27 апреля. + 75 зараженных
    3:41:19 4/27/2021
    Пять мужчин скончались от коронавируса за сутки на 27 апреля. + 75 зараженных
    Трое малышей сгорели заживо в Хакасии. Мама заперла дверь на ключ и ушла
    3:27:42 4/27/2021
    Трое малышей сгорели заживо в Хакасии. Мама заперла дверь на ключ и ушла
    С 1 по 10 мая: официальные майские праздники в 2021 году
    3:20:19 4/27/2021
    С 1 по 10 мая: официальные майские праздники в 2021 году