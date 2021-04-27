Искалеченного пенсионера нашли в сгоревшем доме. В убийстве подозревают "блатных" детей

В Бурятии задержали трех местных жителей, которых подозревают в жестокой расправе над 68-летним Геннадием Кожевниковым. СК подозревает задержанных в избиении пенсионера и поджоге его дома вместе с хозяином.
21 апреля в Кабанском районе сгорел дом. После того, как его потушили пожарные, в доме были обнаружены останки человека, которого перед смертью сильно избили и отрезали ухо. По заключению дознавателей МЧС стало ясно, что дом был облит бензином и подожжен.
Со слов местных жителей следователи узнали, что в соседнем доме накануне весело гуляла молодежь и ходила на соседний участок к Кожевникову. В отделение доставили соседа погибшего, его сына-школьника 14 лет и двух гостей - 18 и 28 лет. Оказалось, что компания решила разобраться за старые обиды с соседом, после чего случилась трагедия.
Местные жители рассказывают о задержанных, что они являются ярыми последователями АУЕ*, и пытались подчинить окружение принципам блатной идеологии.
После задержания злоумышленников не все местные жители шли на контакт с журналистами, так как боятся расправы после их освобождения. Обвиняемым грозят сроки до 15 лет заключения. 14-летнему школьнику предстоит пробыть в колонии не больше 10 лет, пишут РИА Новости.
*Запрещенная в России экстремистская организация