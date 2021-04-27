Замгубернатора Сергей Сёмка: ситуация с пожарами в Новосибирской области на особом контроле региональных властей

В Новосибирской области в пожароопасный сезон работы по предотвращению возникновения и распространения огня на территории региона находятся на особом контроле. Общее количество сил и средств пожаротушения составляет 4 467 человек и 2 194 единицы техники. На территории области действует 40 лесопожарных станций и 89 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.
«Ситуация с пожарами в регионе находится на контроле Правительства Новосибирской области, особое внимание всеми профильными структурами уделяется мерам профилактики и мониторингу пожарной ситуации», – отметил заместитель Губернатора Сергей Сёмка. Он также призвал жителей быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности, а также напомнил об ответственности за нарушение этих требований.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3 тыс. руб., на должностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 до 200 тыс. руб. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. руб.; на должностных лиц – 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн. руб.
За нарушение правил пожарной безопасности возбуждено 162 дела об административных правонарушениях, 40 лиц привлечено к административной ответственности, выдано 95 предостережений.
Пожароопасный сезон в 2021 году в регионе установлен с 23 апреля в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова № 89 «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2021 году».
В регионе в настоящее время для осуществления непрерывного мониторинга лесных пожаров работают 50 наблюдательных пунктов, в том числе 22 пожарно-наблюдательные вышки, 26 камер видеонаблюдения и 2 наблюдательных пункта на высотных объектах. Осуществляется наземное патрулирование по утвержденным маршрутам, авиапатрулирование и применение данных космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз.
Общее количество сил и средств пожаротушения составляет 4 467 человек и 2 194 единицы техники, проведены проверки пожарных формирований на предмет обеспечения системами и средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирования запасов горюче-смазочных материалов. На территории области организовано 40 лесопожарных станций и 89 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.
При Новосибирской авиабазе работает региональная диспетчерская служба, которая в течение пожароопасного сезона круглосуточно проводит сбор, обработку и учет информации о лесных пожарах тел. 8(383)200-10-35. Работает единый номер лесного хозяйства 8-800-100-94-00.