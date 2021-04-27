Подростка подозревают в убийстве родителей и 8-летнего брата: Он зарезал их после ссоры
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Подростка подозревают в убийстве родителей и 8-летнего брата: Он зарезал их после ссоры

6:32:564/27/2021Фото: SnappyGoat
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В полицию обратилась бабушка, которая в течении трех дней не могла связаться с сыном и его семьей. 16-летний подозреваемый был задержан. Нож отправлен на экспертизу.

Киевская семья погибла от рук старшего сына


В Киеве идет расследование по факту насильственной смерти семейной пары и их восьмилетнего сына. По подозрению в убийстве задержан 16-летний подросток, которого считают убийцей трех членов своей семьи.

В полицию Киева обратилась мать главы семейства, с которым она не могла связаться в течении трех дней. По адресу его проживания на улице Ревуцкого были обнаружены тела двух взрослых и ребенка со следами насильственной смерти.

Погибшие от рук сына родители 1971 и 1979 годов рождения и младший брат 2012 года рождения стали жертвами ссоры, во время которой 16-летний достал нож и зарезал всех родственников. После, он некоторое время жил дома, а потом решил сбежать.

Весь состав Дарницкого управления полиции был поднят на поиски несовершеннолетнего убийцы. Подросток был задержан. Нож, который был изъят при задержании, отправлен на экспертизу.

По закону за подобное преступление подозреваемому может грозить пожизненное заключение, пишет MK.RU.

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