За новосибирцами шпионил владелец беспилотника из Бердска: Суд его оштрафовал

Транспортная прокуратура Новосибирска провела проверку по факту использования воздушного пространства.
По версии следствия, житель Бердска запустил беспилотный летательный аппарат над Октябрьским районом города Новосибирска. Аппарат не был зарегистрирован и поставлен на учет согласно законодательству России.
Полеты беспилотника продолжались без разрешения на то местных властей. Было заведено дело об административном правонарушении.
В результате управлением авиационного надзора владельцу беспилотного аппарата присужден штраф в размере 32 000 рублей.