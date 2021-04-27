Блогера Reeflay за смерть подруги в прямом эфире суд отправил на шесть лет строго режима
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Блогера Reeflay за смерть подруги в прямом эфире суд отправил на шесть лет строго режима

11:08:164/27/2021Фото: скрин видео
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Потерпевшая умерла до приезда врачей от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причинённой ей закрытой черепно-мозговой травмы.

Блогеру Reeflay предъявили обвинение после смерти девушки во время стрима


Раменский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего блогера Станислава Решетняка, он же Reeflay. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека), сообщает прокуратура Московской области.

В суде установлено, что в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года Решетняк в арендуемом частном доме на территории Раменского городского округа в прямом эфире транслировал распитие спиртных напитков со своей подругой и ее знакомой.

В ходе ссоры Решетняк стал избивать потерпевшую руками по голове и телу. В процессе избиения, девушка хваталась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав прямой эфир. Это не понравилось Решетняку и он, в очередной раз избив подругу, выставил её из дома в неотапливаемую бойлерную. Оставшись один, Станислав поднял упавшую аппаратуру и вновь включил прямой эфир, сообщив зрителям о недостойном поведении девушки. Только по просьбе зрителей показать потерпевшую в прямом эфире, он открыл бойлерную, где обнаружил её без сознания.

Потерпевшая умерла до приезда врачей от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причинённой ей закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд согласился с мнением прокуратуры и приговорил Решетняка к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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смерть в прямом эфире
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