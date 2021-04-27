Сотни жертв коронавируса ждут очереди на кремацию: "две недели ада" в Индии

Кадры HARROWING показывают, что десятки жертв Covid выстроились в очередь для кремации, поскольку врачи предупреждали, что Индии грозят еще «две недели ада».
Крематории работают круглосуточно, чтобы справляться с тысячами ежедневных смертей - и эксперты говорят, что еще хуже будет до пика самой страшной вспышки в мире. Запасы кислорода и койки закончились во многих больницах, в результате чего задыхающиеся пациенты умирают дома или на улице.
Столица, Дели, где ночное небо светится оранжевым светом от погребальных костров, является наиболее пострадавшим городом. Он сообщил о 1777 смертельных случаях за пять дней.
Десятки тел выстроились в ряд на земле при 40-градусной жаре в крематории Шубаш Нагар в Дели.
Можно увидеть, как родственники осторожно помещают жертву Covid в конец змеящейся очереди других трупов.
Все они завернуты в саваны, готовые к кремации, некоторые из них украшены цветами.
Еще больше семей с родными и близкими ждут, чтобы присоединиться к очереди.
Соседние десятки зажженных и тлеющих костров размещены в нескольких футах друг от друга в местах кремации.
Добровольцы работали 24 часа в сутки в ужасных сценах по сравнению с «конвейером смерти».
То же самое и в городах по всей Индии, поскольку они сталкиваются с разрушительной второй волной «цунами» инфекций.
Врач скорой помощи Дели д-р Шааранг Сачдев сказал Sky News : «Эта пандемия - самая страшная, которую мы когда-либо видели до сих пор.
«Следующие две недели будут для нас адом».
Это выглядит как:
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Число погибших может достигать 500000 в день.
Сообщается, что в последние дни сотни пациентов умерли из-за того, что в больницах не хватило жизненно необходимого кислорода.
Другие умерли на пороге больницы, прося воздуха, потому что не было кроватей.
Нехватка привела к повышению цен на кислород на черном рынке на 1500%, при этом некоторые семьи платили 900 фунтов стерлингов за баллоны на 60 фунтов стерлингов.
Противовирусный препарат ремдесивир также подорожал в 20 раз.
Прошлой ночью стало известно, что несколько отчаявшихся жертв вируса бросались со зданий .
Сообщается, что мужчина из Западной Бенгалии спрыгнул насмерть с крыши больницы после положительного результата теста.
В Патне на северо-востоке железнодорожный рабочий обезглавил свою жену, когда она заразилась вирусом, а затем прыгнул на смерть из их квартиры.
Также появился фильм, показывающий, как тело жертвы падает из перегруженной машины скорой помощи по пути в крематорий.
Вчера Индия установила еще одну мрачную веху по наибольшему количеству инфекций - пятый день подряд.
Было зарегистрировано 2812 случаев смерти и самый высокий мировой показатель в 352 991 новый случай.
Эксперты опасаются, что истинное число погибших может в пять раз превышать официальное число 197 894 человека.
Вирус уже охватил Дели и Мумбаи и теперь опустошает гигантский портовый город Калькутта, в котором проживает 15 миллионов человек.
Около половины тестов на Covid возвращаются положительными по сравнению с одним из 20 в начале апреля.
Частично в этом всплеске обвиняют предстоящие выборы в соседнем штате Западная Бенгалия.
Премьер-министр Нарендра Моди подвергся критике за организацию предвыборного митинга, на котором присутствовали тысячи сторонников его партии БДП.
Между тем, судьи Высокого суда Мадраса заявили, что «безответственным» должностным лицам избирательной комиссии следует предъявить обвинения в убийстве за разрешение проведения митингов.
Когда-то Индия считалась успешной в борьбе с пандемией, но теперь г-на Моди обвиняют в сокрытии и ужасном провале.
Его правительство мобилизовало армейских медиков, чтобы помочь поддержать переполненные больницы.
Но его раскритиковали за то, что он приказал Twitter подвергать цензуре критику его действий в кризисной ситуации.
Прошлой ночью первый из девяти самолетов с медицинским оборудованием, подаренных Великобританией, приземлился в Индии.
К жизненно важным запасам относятся 100 аппаратов ИВЛ и 95 кислородных концентраторов, аппаратов, отсасывающих чистый газ из воздуха.
Франция, Германия, Ирландия и США также пообещали направить помощь.
Источник: https://www.thesun.co.uk