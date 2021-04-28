Календарь дачника на 28 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 28 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:084/28/2021Фото: pixabay
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Этот день считается активным и благоприятным для садовых работ и работ в огороде.

Возможны в скорпионе посев и посадка культур овощных: арахис, баклажаны, бахчевые



28 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 17 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака СкорпионПроцент освещенности Луны составляет 98%. Восход Луны в 22:11, а закат в 05:40.

Хронология лунных дней

  • 17 лунный день c 20:32 27.04.2021 по 22:11 28.04.2021
  • 18 лунный день c 22:11 28.04.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Скорпион (+)




Луна в знаке Скорпион. Это плодородный знак, второй по плодородности после Рака. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и развивают крепкий стебель и мощную корневую систему.Дает обильный урожай, который хорошо хранится, крупные плоды с ярко выраженным вкусом и запахом. Семян много, они высокого качества и нормально хранятся.Растения достаточно выносливы, устойчивы против болезней, но восприимчивы к инфекции, проникающей через открытые раны.


Благоприятно в скорпионе:


  • замачивание семян;

  • посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;

  • знак скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свёкла, сельдерей), картофеля, и особенно паслёновых (баклажаны, перцы, томаты);

  • посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых;

  • прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.




Возможно:


  • прополка, вспашка, рыхление, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;

  • покос газонов, т.к. трава будет медленно отрастать;

  • закладка компоста;

  • уборка на длительное хранение вершков;

  • заготовка листьев лекарственных растений;

  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.




Возможны в скорпионе посев и посадка культур:


  • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладким и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;

  • пряно-зеленых: артишок, базилик, горчица, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, шпинат;

  • плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, малина, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;

  • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;

  • цветов: георгин, гладиолус, гиацинт, ирис, крокусы, лилейные;

  • комнатных растений: алоэ колпачковидное, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, горноколосник колючий, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пёстрая, олеандр, Фаукария, цереус перуанский, эхинокактус Грусона.




Не благоприятно в скорпионе:


  • пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных, т.к. возможно загнивание корневой системы;

  • обрезка, иначе необходима дезинфекция ран;

  • выкопка картофеля, он будет водянистым и приобретет при хранении неприятный вкус;

  • выпечка.




17 лунный день (+)



28 апреля 2021 года в 12:00 — 17 лунный день. Этот день считается активным и благоприятным для садовых работ и работ в огороде. В этот день Луна начинает идти на убыль, и Земля делает свой первый вздох.Увеличивается гравитационное притяжение Земли и давление в подземной части растений растет, соки и жизненная энергия стремятся вниз. Это усиливает рост корневой системы растений и замедляет развитие и рост листьев и плодов.


Рекомендуется в 17 лунный день:


  • сажать, сеять, собирать урожай;

  • сбор винограда и виноделие;

  • прополка сорняков.




Не рекомендуется в 17 лунный день:


  • посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений.




Убывающая Луна (±)



Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.


На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;

  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;

  • обрезка растений для замедления роста побегов;

  • обрезка усов земляники;

  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;

  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;

  • сбор урожая для длительного хранения;

  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;

  • допускается органическая подкормка, но только корневая.




Влияние дня недели (+)


День недели - среда. Этому дню покровительствует Меркурий, вестник богов. В среду можно переделать много дел в огороде, отложенных вами на потом. Среда вообще хороша для любого вида работы. Особенно же легко дается подсчет урожая.Среда благоприятна для растений, они хорошо переносят любые виды работ. Хороша она и для создания заделов на будущее, в течение этого дня вы можете многое сделать в огороде и саду, с тем чтобы максимально высвободить вторую половину недели.







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