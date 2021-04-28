28 апреля - День работников скорой медицинской помощи: открытки и благодарственные поздравления

Если здоровье вдруг подкачало,
Если болезнь к нам в дверь постучала,
Мы срочно тогда набираем 03,
Скорая помощь, быстрей помоги!
И скорая помощь, без промедленья,
К нам приезжает, даруя спасенье,
Как хорошо, что она у нас есть,
Врачи скорой помощи, хвала вам и честь!
Сегодня мы с праздником вас поздравляем,
Здоровья вам крепкого в жизни желаем,
Больные всегда вас с надеждою ждут,
Спасибо за скорость, спасибо за труд!
Помощь скорая нужна,
Для людей она важна,
Вмиг примчатся доктора,
Коль болезни у двора.
И помогут, как всегда,
Если у кого беда,
И в больницу отвезут,
И, конечно же, спасут.
Для всех наших докторов
Строки скромных сих стихов,
Им желаю много лет
Жить без горя да без бед!
В день скорой помощи желаем
Мы всем работникам добра.
Пред вами голову склоняем,
Пусть будет жизнь к вам всем щедра.
Благодарим за наши жизни,
Ведь так не просто их спасать.
Здоровья, счастья, оптимизма
И силы духа не терять!
Есть очень нужная работа —
Спасать людей и помогать.
Всегда спешите: и в субботу,
И в воскресенье выручать.
И не взирая на погоду
Лишь позвони — она придет.
Приедет скорая к нам помощь
И до больницы довезет.
Спасли вы жизней очень много.
За это низкий вам поклон
И поздравления примите.
Бог в помощь — пусть поможет Он.
Они спешат на помощь людям,
Спасают жизни, дарят свет,
Весь экипаж машины белой —
Ценней вас у нас ведь нет.
День скорой помощи сегодня —
Прекрасный повод вам сказать:
Спасибо за добро, ребята,
Желаю только процветать.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru
27. 04.2021г тяжёлый случай, скорая помощь ехала 40 минут! Доктор сработала профессионально. На вопрос водителю: "Почему долго ехали? " Он ответил: "Навигатор неправильно показывал! " Старая программа, на которой не все адреса обозначены. Есть программа на планшете 2ГИС, которая показывает правильно. Главврач должна разобраться с этими водителями, обеспечить планшетами.