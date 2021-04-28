Какое место в рейтинге крупных городов России занял Новосибирск по комфорту проживания
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Какое место в рейтинге крупных городов России занял Новосибирск по комфорту проживания

7:47:144/28/2021Фото: pixabay.com
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Несмотря на критику со стороны новосибирцев, 82% из них ответили, что им нравиться жить в столице Сибири.

Тюмень- один из лидеров в рейтинге городов


В рейтинге городов по оценкам развития разных параметров жизни лидирующие позиции занимает Тюмень, Казань, Краснодар и Сочи. Опрос проводился сервисом по поиску работы SuperJob (исследование есть у "Курьер. Среда. Бердск") среди жителей 36 крупных российских городов. От каждого города было по 1000 представителей.

Новосибирск оказался на 17-м месте и занял в рейтинге среднюю позицию по большинству оцениваемых параметров. Горожане отметили развитие школ и детских садов, доступность комфортного жилья. Есть достижения в развитии автодорог.

Вместе с тем пандемия негативно повлияла на такие сферы жизни мегаполиса: высшее образование, медицина, развлечения (кино, театры, кафе), а также доступ к товарам и услугам. 82% респондентов нравится жить в Новосибирске, это 7-е место из 21.

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