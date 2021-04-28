С Днем химической безопасности 28 апреля открытки и красивые поздравления
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С Днем химической безопасности 28 апреля открытки и красивые поздравления

5:00:134/28/2021Фото: С праздником!
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Ежегодно 28 апреля в России отмечается День борьбы за права человека от химической опасности или День химической безопасности.

День хим безопасности


Натянув противогаз,
Защищаете вы нас
От микробов, газов разных,
Жутких вирусов заразных,
От эболы агрессивной,
Радиации активной...
Пусть же ваша химзащита
Будет славою покрыта,
Счетчик Гейгера молчит,
Респиратор не дымит!

День хим безопасности

От микробов и вторжений,
От бактерий восхождений,
От атаки водорода
Вы — защитники народа!

Вы от вируса спасёте,
Вы на помощь к нам придёте,
Если чудом загрязнение
Нападёт без разрешения!

Мы желаем Вам здоровья,
И не вышел, чтоб из строя
Ни один противогаз,
Вы — спасение для нас!

Мы желаем Вам любви,
Ярки были чтобы дни,
Чтоб достигнуть вы смогли
Всех желаний и мечты!

День хим безопасности

От различных загрязнений,
Злобных вирусов вторжений
Оградят нас на века
Химзащитные войска.

Пожелаем службы легкой,
Крепких мускул под спецовкой,
Чтоб бактерии дрожали,
Во всю прыть от вас бежали!

День хим безопасности

Войска химической защиты
От радиации спасут,
С биологическим оружьем
Расправятся за пять минут,
Сегодня дружно поздравляем
Их с профессиональным днем,
И им, конечно же, желаем,
Удачи, мужества во всем!

День хим безопасности

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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