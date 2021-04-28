Красивые открытки на Всемирный день танца 29 апреля и вдохновляющие поздравления

День танца сегодня встречайте,
И я поздравляю всех вас,
Кто танец судьбой называет,
Танцует и танго, и вальс!
Желаю изящества стиля, И грации в каждом движении. Ведь танец, чудесный, красивый, Искусству поклон, уважение!
Танцуйте всегда с упоением,
Ведь танец здоровье несет.
И бодрость несет, настроение,
А там, поглядишь, и счастье придет!
Пускай танцуют все на свете,
Ничто пусть не смущает вас!
Танцуйте, взрослые и дети,
Пускайтесь поскорее в пляс!
Пускай же вам приносят танцы
Лишь удовольствие всегда,
Не стоит никого стесняться,
Ведь танец — это красота!
Поздравить вас спешу с днем танца,
Желаю в счастье закружить,
Желаю чаще улыбаться,
И с легкостью, с любовью жить!
Пусть все исполнятся желания,
Удача ждет во всех делах,
Любви большой вам, понимания,
И жизнь, как танец чтоб — прекрасною была!
Танцуют, не стесняясь, пусть
Сегодня все, без исключения,
Пускай прогонят танцы грусть
И всем повысят настроение!
Давай же, быстро двигай телом,
Танцуй хоть танго, хоть хип-хоп!
Танцуй уверенно и смело,
И позабудь про слово «стоп»!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru