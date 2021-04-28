Красивые открытки на Всемирный день танца 29 апреля и вдохновляющие поздравления
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Красивые открытки на Всемирный день танца 29 апреля и вдохновляющие поздравления

9:20:394/28/2021Фото: fresh-cards
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Всемирный день танца отмечается ежегодно 29 апреля. В этот день отмечают праздник все стили танца.

День танца


День танца сегодня встречайте,
И я поздравляю всех вас,
Кто танец судьбой называет,
Танцует и танго, и вальс!

Желаю изящества стиля, И грации в каждом движении. Ведь танец, чудесный, красивый, Искусству поклон, уважение!

Танцуйте всегда с упоением,
Ведь танец здоровье несет.
И бодрость несет, настроение,
А там, поглядишь, и счастье придет!

День танца

Пускай танцуют все на свете,
Ничто пусть не смущает вас!
Танцуйте, взрослые и дети,
Пускайтесь поскорее в пляс!

Пускай же вам приносят танцы
Лишь удовольствие всегда,
Не стоит никого стесняться,
Ведь танец — это красота!

День танца

Поздравить вас спешу с днем танца,
Желаю в счастье закружить,
Желаю чаще улыбаться,
И с легкостью, с любовью жить!

Пусть все исполнятся желания,
Удача ждет во всех делах,
Любви большой вам, понимания,
И жизнь, как танец чтоб — прекрасною была!

День танца

Танцуют, не стесняясь, пусть
Сегодня все, без исключения,
Пускай прогонят танцы грусть
И всем повысят настроение!

Давай же, быстро двигай телом,
Танцуй хоть танго, хоть хип-хоп!
Танцуй уверенно и смело,
И позабудь про слово «стоп»!


Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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